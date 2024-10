Polícia Civil de Goiás devolve R$ 5 mil apreendidos no Entorno do DF

A Polícia Militar de Goiás apreendeu R$ 5 mil num carro com santinhos em Cidade Ocidental (GO), no Entorno de Brasília, no sábado (5) à noite. O ex-vereador e ex-secretário municipal Francisco Avelar estava com santinhos do candidatos Lulinha Viana (PP), vice-prefeito e candidato à sucessão de Fábio Corrêa (PP).

O que aconteceu



A apreensão aconteceu às 22h33 na quadra 46, segundo o boletim de ocorrência. O dinheiro estava em notas de R$ 100. Ao justificar o dinheiro, Avela disse, segundo a PM, "que recebeu o valor de R$ 5 mil em espécie de nota de 100 reais de serviço de campanha eleitoral do seu candidato por ser delegado de partido e trabalha na campanha eleitoral".

Ao chegar à delegacia, porém, a Polícia Civil liberou o militante e devolveu o dinheiro. "A mera posse de grande quantia de dinheiro em espécie não figura crime", informou a Civil segundo o B.O.. Foi determinada a "devolução imediata do valor localizado na posse de Francisco Alves Avellar".

O caso foi encaminhado à Polícia Federal para verificar se foi cometido um crime eleitoral. Um agente federal ouvido sob reserva disse à reportagem que o mais prudente seria reter o dinheiro até segunda-feira pelo menos, quando a votação tivesse se encerrado. O UOL pediu esclarecimentos à Polícia Civil de Goiás, que serão publicados se forem recebidos.

A reportagem não localizou Avellar, mas aliados políticos dele negaram que se tratava de compra de votos. De acordo com eles, a PM de Goiás faz "perseguição" porque o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), apoia o candidato .Antonio Lima (UB), opositor de Lulinha Viana (PP).

