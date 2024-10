PM de São Paulo detém 82 pessoas por crimes relacionados às eleições

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PM-SP) informou que 82 pessoas foram detidas por crimes relacionados às eleições e conduzidas à Polícia Civil, a maioria por "boca de urna". A informação foi divulgada às 14h deste domingo, 6, data da eleição municipal.

De acordo com atualizações da PM, já são 291 ocorrências cadastradas e 85 apresentadas ao distrito policial. A PM diz que atuação da "Operação Eleição", neste domingo, ocorre com 100% do efetivo em mais de 1,4 mil locais de votação.