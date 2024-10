PL e PT vão para o 2º turno em Fortaleza com Fernandes e Leitão

Os partidos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ex-presidente Jair Bolsonaro vão se enfrentar no 2º turno em Fortaleza (CE), com Evandro Leitão (PT) e André Fernandes (PL), o que exclui o atual prefeito José Sarto (PDT) da disputa.

Com 94,73% das urnas apuradas, Fernandes teve 40,33% dos votos válidos, enquanto Leitão obteve 34,30% dos votos. Capitão Wagner (União), que liderava pesquisas eleitorais no início da campanha, recebeu 11,34% dos votos, e Sarto, 11,76% dos votos.

Uma eventual vitória de Leitão representaria um alinhamento entre o município com o governo estadual, de Elmano de Freitas (PT), e com o presidente da República. Além disso, ele conta com o apoio do ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana.

Leitão e Sarto, apoiadores de Lula, tiveram grandes atritos durante a campanha. Nos últimos dias de setembro, o candidato do PDT usou todo o seu tempo de TV para criticar o aliado de Elmano no campo da segurança pública.

"O PT quer continuar esse projeto fracassado, escolhendo o pior candidato possível para Fortaleza: Evandro Leitão, aquele que, por medo, barrou as investigações das facções, como ele mesmo confessou. Um ato de covardia que fortaleceu o crime", disse a propaganda de Sarto na TV, em referência à CPI do Narcotráfico.

Em resposta, Leitão disse ter assinado a citada CPI: "A campanha do Sarto usou todo o seu tempo de televisão e gastou uma fortuna nas redes sociais para me atacar, querendo me desacreditar, dizendo que não assinei a CPI do Narcotráfico. Eu assinei e provo".

Nas redes, Sarto rebateu: "Depois de não apoiar a CPI das facções por medo, Leitão, agora, inventou que assinou a CPI". A Justiça emitiu determinações contra o prefeito, a pedido de Leitão, e chegou a proibir o impulsionamento de conteúdos digitais pela campanha do candidato do PDT. Em nota, Sarto disse ser alvo de censura.

Em entrevista ao "Papo com Editor", programa do Broadcast Político, Sarto tentou associar o candidato do PT com o crime organizado e ainda criticou o governador do Estado por diminuir repasses nas áreas de transporte público e saúde.

Já Fernandes teve embates com Capitão Wagner, na disputa por um mesmo perfil de eleitor. Em setembro, Wagner veiculou um vídeo na TV em que Fernandes, quando era youtuber, simula uma agressão a punhaladas em sua namorada. "Com machismo, não se brinca", disse uma das propagandas do capitão.

Outro vídeo de Wagner disse que Fernandes "brinca com pedofilia", por conta de uma postagem de uma década atrás, que dizia: "Tio, o que é pedofilia? Vem cá, sobrinha, senta no meu colo para eu te explicar". A Justiça retirou essa peça de Wagner do ar.

Wagner também reproduziu um vídeo em que Fernandes cheira sal e inseriu a pergunta: "Você confia nele para combater o crime?". O candidato do PL disse que se tratava de um desafio como youtuber. À Folha de S. Paulo, ele também declarou ter se arrependido dos vídeos que postava naquela época.

O 2º turno será realizado em 27 de outubro. Até lá, Fernandes e Leitão retomarão os horários gratuitos na televisão, desta vez com tempos iguais de propaganda.