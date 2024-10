PF acha arma e R$ 63 mil ao prender 24 pessoas por compra de votos no RJ

A Polícia Federal prendeu na noite deste sábado (5) 24 pessoas em Nilópolis (RJ), na Baixada Fluminense, por tentativa de compra de votos.

O que aconteceu

PF apreendeu uma pistola, R$ 63 mil em espécie e um carro adesivado com propaganda de um candidato a prefeito. De acordo com a investigação, a ação ocorreu em um imóvel usado pelo candidato para efetivar a compra de votos após vigilância no local. Ainda segundo a PF, as pessoas presas atuavam como cabos eleitorais.

Investigação encontrou com os presos uma relação com o nome dos eleitores que supostamente estariam sendo pagos para "vender" seus votos. Ação foi desenvolvida pelo Grupo de Combate aos Crimes Eleitorais (GET), com apoio de policiais federais.

Presos foram encaminhados à Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro para registro da prisão em flagrante. Eles responderão pelos crimes de associação criminosa, corrupção eleitoral e lavagem de dinheiro.

Balanço da PF nas eleições municipais

PF divulga número de ações durante o 1º turno. Em parcial divulgada às 9h25 de hoje, a entidade informou que já há 14 inquéritos instaurados e 13 termos circunstanciados. Ao todo, 56 pessoas já foram conduzidas pelas autoridades.

Compra de votos e propaganda eleitoral irregular são os principais crimes apurados. De acordo com o balanço, já foram registrados 20 crimes eleitorais e quatro casos de compra de votos ou corrupção eleitoral. Houve também um registro de suspeita de boca de urna.

Ação conta com mais de 60 mil agentes, segundo a PF.