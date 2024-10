Pesquisas mostram empate técnico no segundo turno em pelo menos 2 capitais

O primeiro turno mal terminou, mas já há duas capitais em situação de empate técnico no segundo turno, de acordo com as pesquisas de intenção de votos realizadas antes do pleito de hoje.

Conforme o último levantamento do Quaest, que varia três pontos percentuais para mais ou para menos, divulgado sábado (5), a disputa de 27 de outubro começa sem favorito claro nas seguintes cidades:

Belo Horizonte: Fuad Noman (PSD) larga em vantagem númerica, com 45% das intenções de voto. Bruno Engler (PL) aparece com 40%. Mas, no limite da margem de erro, Noman pode ter 42%; e Engler, 43%.

Fortaleza: Os candidatos da capital do Ceará estão empatados na intenção de voto no segundo turno: André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) têm, cada um, a preferência de 43% dos eleitores.