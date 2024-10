Veja a lista dos vereadores eleitos em Palmas (TO) em 2024

Palmas (TO) realizou hoje (6) as eleições para definir os novos vereadores e vereadoras que irão representar a população pelos próximos quatro anos (veja lista abaixo). Os dados completos do pleito para prefeito e vereador em todo o Brasil podem ser acessados no painel de apuração das Eleições 2024 do UOL.

Os vereadores são eleitos no Brasil pelo sistema proporcional, que considera os votos diretos recebidos pelos candidatos e também o total de votos dos partidos e federações.

Palmas (TO): veja os vereadores eleitos

Marcio Reis (PSDB) - 2.912 votos - 1,80%

Folha (PSDB) - 2.645 votos - 1,64%

Karina Café (REPUBLICANOS) - 2.643 votos - 1,64%

Marilon Barbosa (REPUBLICANOS) - 2.640 votos - 1,64%

Carlos Amastha (PSB) - 2.247 votos - 1,39%

Dr Vinicius Pires (REPUBLICANOS) - 2.227 votos - 1,38%

Marycats da Causa Animal (PODE) - 2.215 votos - 1,37%

Marcos Júnior (PL) - 1.962 votos - 1,22%

Wilton do Zé Branquim (PP) - 1.892 votos - 1,17%

Joatan de Jesus (PL) - 1.821 votos - 1,13%

Thiago Borges (PL) - 1.799 votos - 1,11%

Josmundo (PL) - 1.786 votos - 1,11%

Professora Iolanda Castro (REPUBLICANOS) - 1.712 votos - 1,06%

Delma Freitas (PP) - 1.701 votos - 1,05%

Juarez Rigol (PL) - 1.679 votos - 1,04%

Thamires do Coletivo Somos (PT) - 1.537 votos - 0,95%

Waldson da Agesp (PSDB) - 1.518 votos - 0,94%

Rubens Uchôa (UNIÃO) - 1.427 votos - 0,88%

Balaio (AVANTE) - 1.399 votos - 0,87%

Débora Guedes (PODE) - 1.390 votos - 0,86%

Walter Viana (PRD) - 1.277 votos - 0,79%

Alex Mascarenhas (MDB) - 990 votos - 0,61%

Dian Carlos (SOLIDARIEDADE) - 818 votos - 0,51%

Os resultados das Eleições 2024 ainda podem ser revistos por julgamentos de candidatos ou chapas pela Justiça Eleitoral. As decisões podem ocorrer, inclusive, após a diplomação dos eleitos.