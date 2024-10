Paes dedica vitória no Rio ao presidente Lula e faz acenos ao governador Cláudio Castro

O prefeito reeleito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), dedicou a vitória em primeiro turno na capital fluminense ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e fez acenos ao governador Cláudio Castro (PL) em seu discurso de vitória na noite deste domingo, 6, na Gávea Pequena, residência oficial do chefe do Executivo do município.

"Governador Cláudio Castro, estamos do seu lado. A partir de hoje, terminam os conflitos", afirmou Paes em recado ao governador. "Vamos trabalhar ao lado do governador Cláudio Castro."

Segundo Paes, "não dá mais para continuar politizando tudo no Rio de Janeiro". Em outro ponto do discurso, o prefeito da capital fluminense disse que, apesar de discordar da gestão do governador, está aberto para trabalhar com ele, assim como faz com o governo federal.

"O governador Cláudio Castro precisa entender que é dele esse papel (segurança pública)", disse. De acordo com o prefeito, Castro "não pode ceder à pressão política" e cita casos em que o governador teria colocado comandantes em batalhões para favorecer indicações políticas.

Apoiado pelo presidente Lula, Paes fez questão de dedicar a vitória em primeiro turno ao petista. "Quero dedicar essa vitória ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva".