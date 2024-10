Operação na usina de níquel de Onça Puma terá interrupção temporária, afirma Vale

A Vale informou na noite deste domingo que a operação da usina de níquel de Onça Puma, em Ourilândia do Norte, Pará, terá interrupção temporária devido a danos na rede de transmissão de energia da companhia elétrica local após forte vendaval ocorrido no sábado, 5.

Segundo o comunicado da companhia, o restabelecimento da rede de transmissão de energia elétrica, de acordo com a operadora responsável, é esperado até 15 de outubro.

A Vale estima, de forma preliminar, um impacto de 1,5 kt a 2,0 kt na produção de níquel no quarto trimestre do ano, que não implica mudança no guidance fornecido pela empresa para 2024, de 153 kt a 168 kt.

"A companhia seguirá avaliando os impactos da paralisação na produção de níquel de Onça Puma e as medidas necessárias para a retomada dos processos operacionais afetados", afirma o documento.