Apuração das Eleições 2024 ao vivo: veja onde assistir e horários

O UOL transmitirá ao vivo a apuração das Eleições 2024 neste domingo (6) através do site (assista acima) e pelo YouTube (clique aqui). A transmissão tem início às 14h e abordará os resultados e acontecimentos mais relevantes do dia.

Como será a cobertura?

A cobertura contará com Fabiola Cidral e Diego Sarza como apresentadores principais. Além disso, uma edição especial do programa "A Hora" será conduzida por Thais Bilenky e José Roberto de Toledo no final do dia.

Colunistas renomados do UOL, como Reinaldo Azevedo, Leonardo Sakamoto, Raquel Landim e Josias de Souza, também participarão da transmissão, trazendo análises do cenário político..

Durante o programa, haverá atualizações em tempo real, com repórteres do UOL trazendo as últimas notícias sobre a apuração e as atividades dos candidatos no dia da votação.

Eleições 2024