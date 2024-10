No Rio de Janeiro, Eduardo Paes tem 58,24% dos votos, com 0,03% das seções apuradas

O início da apuração de votos no município do Rio de Janeiro mostra o atual prefeito, Eduardo Paes (PSD), à frente da corrida pela reeleição, com 58,24% dos votos. O resultado se refere a apenas 0,03% das seções apuradas.

O candidato Alexandre Ramagem (PL) aparece em segundo lugar, com 36,11% dos votos, seguido por Tarcísio Motta (Psol), com 2,31% dos votos. O candidato Marcelo Queiroz (PP) aparece com 2,04%; Rodrigo Amorim (União Brasil), que está com a candidatura indeferida, com 0,83%; Carol Sponza (Novo), com 0,37%; Juliete Pantoja (UP), com 0,09%; e Cyro Garcia (PSTU), com 0,00%.