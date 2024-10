Filhos de Bolsonaro, sobrinho-neto de Dilma: veja os nepo babies eleitos

Do UOL, em São Paulo

Famílias com história na política costumam defender seu legado. Com o fim da apuração das urnas das eleições municipais no país, já é possível encontrar alguns nepo babies eleitos para vereadores e prefeituras.

Jair e Carlos Bolsonaro

Os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro foram eleitos vereadores. Carlos, com recorde de votos na cidade do Rio de Janeiro, e Jair Renan, o mais novo da família ao entrar na política, em Balneário Camboriú.

Pedro Rousseff

O sobrinho-neto da ex-presidente Dilma Rousseff foi eleito vereador em Minas Gerais. Com 24 anos, essa foi a primeira eleição de Pedro e ele foi o sexto mais votado da capital mineira.

Rafaela Fávaro

A filha de Carlos Fávaro, ministro da Agricultura e Pecuária, está na disputa pela vice-prefeitura de Cuiabá. Ela é parte da chapa do candidato Lúdio (PT) que recebeu 28,31% dos votos no primeiro turno e que vai disputar a segunda etapa das eleições contra Abilio (PL).

Tatiane Coelho

A nora do deputado federal Éder Mauro (PL) está na disputa para ocupar a vice-prefeitura de Belém. Ela é da chapa de Delegado Eder Mauro (PL), que conseguiu 31,4% dos votos no primeiro turno e que vai disputar o segundo turno contra Igor Normando (MDB).

Gabriella Aguiar

A filha do ex-vice-governador do Ceará Domingos Filho e da prefeita de Tauá (CE), Patricia Aguiar, disputa a vice-prefeitura de Fortaleza na chapa de Evandro Leitão, que teve 34,3% dos votos da cidade e vai ao segundo turno contra André Fernandes (PL).

Jorginho Seif

O candidato, filho do senador Jorge Seif (PL), ficou como suplente de vereador em Itapema (SC) conquistando 286 votos.

Matheus do Waguinho

Sobrinho do atual prefeito de Belford Roxo (RJ), foi candidato para dar continuidade ao mandato do tio. Mas perdeu. A cidade elegeu em primeiro turno Márcio Canella (União).