Mulher morre após ser baleada em assalto a posto de gasolina em SP

Uma mulher de 33 anos morreu após ser baleada em um assalto em um posto de gasolina no bairro do Ipiranga, na zona sul de São Paulo, na manhã deste domingo (6).

O que aconteceu

Suspeitos cercaram um casal que estava calibrando o pneu de uma moto e anunciaram o assalto. O caso aconteceu em um posto da rua Malvina Ferrara Samarone por volta das 6h, segundo ocorrência da Polícia Militar.

Um Policial Militar que estava no local presenciou o crime e reagiu. Houve troca de tiros, informaram testemunhas à Polícia Civil.

Francisca Marcela da Silva Ribeiro, que era passageira da moto, foi baleada nas costas, chegou a ser socorrida para o Hospital Heliópolis, mas morreu. Não há confirmação oficial sobre se o tiro que a atingiu foi disparado pelo policial ou por algum dos assaltantes.

O marido dela, um homem de 32 anos, também foi baleado e socorrido. Ele não corre risco de morte.

À polícia, o marido de Francisca afirmou que não reagiu ao assalto, e disse que o criminoso estava deixando o local na motocicleta roubada quando o PM começou a atirar. À polícia, ele disse acreditar que a esposa foi atingida pelo tiro do PM e acreditou que houve despreparo do policial para lidar com a situação.

Suspeitos conseguiram fugir, mas foram presos após dar entrada em hospital. Os homens foram identificados como Pedro Henrique de Oliveira da Silva, 20, e Gustavo Pereira Bortolotti, 22. O UOL não encontrou até o momento as defesas deles. À Polícia Civil, Gustavo afirmou que não participou do assalto e disse que foi baleado após se envolver em uma briga em um baile.

O PM que atirou afirmou à Polícia Civil que fez os disparos porque temeu pela própria vida. Ele disse que acreditou que os suspeitos tinham anunciado o assalto ao posto, e não a outros motociclistas, e afirmou que sacou a arma após ver um dos suspeitos com uma arma de fogo.

A ocorrência da PM foi registrada como "roubo tentado de veículo". A SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo informou que "a autoridade policial do 26º DP (Sacomã) requisitou exames periciais e registrou o caso como roubo de veículo, apreensão e entrega de objeto, morte suspeita e legítima defesa. A Polícia Militar acompanha as investigações."

Rede responsável pelo posto diz que se solidariza com a família e amigos da vítima. "As autoridades e o Samu foram imediatamente acionados, mas, infelizmente, a vítima não resistiu. Em respeito à família da vítima e aos funcionários, o posto permanecerá fechado nesta data", declarou a empresa.