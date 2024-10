Morre aos 28 anos a pessoa com envelhecimento precoce mais longeva do mundo

Imagem: David Liu/The New York Times

Sammy Basso, um italiano com progeria ou síndrome de Hutchinson-Gilford, a doença do envelhecimento precoce, morreu aos 28 anos, lamentaram, neste domingo (6), diversas personalidades públicas, que enalteceram a coragem com que ele enfrentou a enfermidade.

Segundo os meios de comunicação italianos, Basso era a pessoa mais velha do mundo com a doença, cuja expectativa de vida ao nascer é de cerca de 13 anos.

Basso faleceu no sábado à noite, após se sentir mal enquanto jantava com amigos em um restaurante, segundo os meios de comunicação.

"Sammy Basso foi um exemplo extraordinário de coragem, fé e espírito positivo. Enfrentou cada desafio com um sorriso, demonstrando que a força da alma pode superar todos os obstáculos", escreveu na rede X a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.

"Seu compromisso com a pesquisa sobre a progeria e sua capacidade para inspirar os outros serão sempre um exemplo a se seguir", acrescentou.

Nascido em 1º de dezembro de 1995 no norte da Itália, Basso cursou a universidade em Pádua e, em 2021, se especializou em biologia molecular com uma tese que busca esclarecer a relação entre a inflamação e a progeria, segundo o jornal La Repubblica.

Basso era ativo nas redes sociais e contava com mais de 70 mil seguidores no Instagram.