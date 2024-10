Marçal diz que advogado publicou o laudo falso contra Guilherme Boulos

Depois de votar faltando cinco minutos para o fechamento das urnas neste domingo, 6, Pablo Marçal (PRTB) minimizou a publicação do laudo falso contra o adversário Guilherme Boulos (PSOL) e disse que foi seu advogado Tássio Renam que fez a publicação. "Vocês podem falar com o Tássio Renam. Ele que postou, na hora da postagem eu estava no (podcast) Inteligência Limitada. Ele mesmo postou. E a gente tá 100% em paz", afirmou.

A Polícia Civil confirmou a falsificação do documento neste sábado, 5. O ex-coach disse que a perícia estava "de parabéns" por trabalhar no final de semana, o que, segundo ele, não ocorreu no episódio em que ele levou uma cadeirada de José Luiz Datena (PSDB).

Marçal ainda disse não esperar nenhum apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) caso avance para o segundo turno. "Só espero uma providência divina e o povo", afirmou. O influenciador ainda ironizou o apoio do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao adversário Ricardo Nunes (MDB). "Homem de fé, porque ele foi até o fim apoiando um cara que já estava morto há muito tempo".

O influenciador comentou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou neste sábado, 5, que o ex-coach preste depoimento, em 24 horas, sobre o uso da rede social X (antigo Twitter) durante o período de proibição do seu acesso no País. Marçal afirmou que não foi notificado e ainda disse que quem fez a publicação foi um integrante da equipe que está em Portugal. "O que é que eu ia ganhar afrontando o STF? Zero. Não fiz uma postagem, o X para mim não tem relevância nenhuma", afirmou.

Marçal compareceu ao local de votação descalço e vestindo bermuda. Segundo ex-coach, o traje foi pensado para "mostrar meu sentimento de como foi a perseguição nessa campanha eleitoral". "Um candidato ficar sem o seu único meio de comunicação, faltando poucas horas, uma decisão completamente desproporcional", afirmou.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo determinou neste sábado, 5, a suspensão do perfil de Marçal no Instagram após a divulgação do laudo falso. Marçal decidiu burlar a decisão e criar uma nova conta, que igualmente foi derrubada.