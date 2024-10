Guarda maquiagens, remédios e mais: esta caixa organizadora sai por R$ 16

Você costuma acumular produtos de maquiagens, material escolar ou medicamentos em qualquer lugar? O Guia de Compras UOL encontrou um organizador com travas de R$ 15,90 que promete otimizar o espaço e deixar os objetos guardados em segurança.

O produto de plástico está com desconto de 34% na Amazon. Confira detalhes a seguir sobre o produto, o que diz quem comprou e pontos de atenção.

O que diz a loja Ordene sobre o organizador?

Capacidade de 4 litros.

Com alças.

Possui travas de segurança.

Recomendado para organizar e armazenar itens pequenos.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, o organizador tem mais de 2 mil avaliações, com média de 4,7 estrelas (máximo de cinco). Os consumidores elogiaram o tamanho, travas e custo-benefício do produto.

Material muito bom, e tem um tamanho ótimo, comprei para colocar medicamentos e serviu muito bem, vale o custo-benefício. Francisca Santos

Foi uma compra com bom custo-benefício. Embalagem de boas proporções, tampa bem, mas comprei para guardar outros utensílios. Não sei se conservaria bem algum alimento que precise manter uma crocância, por exemplo. Compraria novamente para uso na parte de organização. R. Bueno

É uma caixa boa para organização de objetos médios a pequenos, não é um material rígido, mas atende bem a questão de organizar. Há um relevo decorado que deixa a caixa bonita, também o fato de ser transparente facilita a identificação do conteúdo sem a necessidade de abertura da caixa. No conjunto gostei do produto, atendeu minha necessidade. Cláudia Regina

Produto satisfatório, comprei para medicamentos da minha bebê, ficou bem organizado e prático. Plástico de qualidade boa para meu objetivo. Walas Amorim

Pontos de atenção

Outros consumidores reclamaram do tamanho e travas, além de relatarem danos no material do organizador:

Produto simples, mas sem as travas a tampa não fica fixa. E mesmo com as travas, vaza líquido pois não fica justo o bastante. Suelen Batista

O material é bom, mas as fechaduras não são legais, pois não fecha com segurança. Kalina

Achei pequena, pela foto passa a impressão de ser maior. Boa para organizar pequenos espaços. Suely

Já havia comprado essas caixas plásticas antes, são produtos de ótima qualidade, mas esta última em questão chegou com um amassado no fundo. Paulo Coelho Antunes de Moura

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.