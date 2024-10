Veja a lista dos vereadores eleitos em Maceió (AL) nas Eleições 2024

Maceió (AL) elegeu hoje (6) os novos vereadores e vereadoras que representarão a cidade pelos próximos quatro anos (veja lista abaixo). Os eleitores definiram nas urnas quem ocupará as cadeiras da Câmara Municipal no mandato de 2025 a 2028.

Os dados completos do pleito para prefeito e vereador em todas as cidades do País podem ser conferidos no painel de apuração das Eleições 2024 do UOL.

No Brasil, os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional, que leva em consideração não apenas os votos diretamente recebidos pelos candidatos, mas também o conjunto de votos nos partidos e federações.

Maceió (AL): veja os vereadores eleitos

Luciano Marinho (PL) - 14.780 votos - 3,24%

Davi Davino (PP) - 14.694 votos - 3,22%

Zé Márcio Filho (MDB) - 14.038 votos - 3,08%

Galba Netto (PL) - 14.023 votos - 3,07%

Marcelo Palmeira (PL) - 10.943 votos - 2,40%

Leonardo Dias (PL) - 10.274 votos - 2,25%

Milton Ronalsa (PSB) - 10.129 votos - 2,22%

Teca Nelma (PT) - 9.969 votos - 2,19%

Kelmann (MDB) - 9.840 votos - 2,16%

Chico Filho (PL) - 9.607 votos - 2,11%

Brivaldo Marques (PL) - 8.671 votos - 1,90%

Cal Moreira (PL) - 7.964 votos - 1,75%

Siderlane Mendonça (PL) - 7.367 votos - 1,62%

Allan Pierre (MDB) - 7.155 votos - 1,57%

Aldo Loureiro (PDT) - 7.132 votos - 1,56%

Delegado Thiago Prado (PP) - 6.802 votos - 1,49%

Olívia Tenório (PP) - 6.669 votos - 1,46%

Silvania Barbosa (SOLIDARIEDADE) - 6.464 votos - 1,42%

Jeannyne Beltrão (PL) - 6.362 votos - 1,40%

Fatima Santiago (MDB) - 6.257 votos - 1,37%

Thales Diniz (PSB) - 5.833 votos - 1,28%

Eduardo Canuto (PL) - 5.696 votos - 1,25%

Rui Palmeira (PSD) - 5.498 votos - 1,21%

Jonatas Omena (PL) - 5.486 votos - 1,20%

David Empregos Al (UNIÃO) - 5.421 votos - 1,19%

Samyr Malta (PODE) - 5.321 votos - 1,17%

Silvio Camelo Filho (PV) - 5.311 votos - 1,16%

No UOL, é possível acompanhar, com dados oficiais do TSE, a evolução dos votos em cada um dos candidatos na disputa até a definição dos eleitos.

Os resultados das Eleições 2024 ainda podem ser revistos por julgamentos de candidatos ou chapas pela Justiça Eleitoral. As decisões podem ocorrer, inclusive, após a diplomação dos eleitos.