Lorenzo Pazolini é reeleito no primeiro turno em Vitória com 56,22% dos votos

O prefeito de Vitória (ES), Lorenzo Pazolini (Republicanos), foi reeleito neste domingo, 6, para um segundo mandato no cargo. Com a totalidade das urnas apuradas, o republicano alcançou 56,22% do total de votos.

O resultado do primeiro turno na capital de Espírito Santo já era esperado, com o republicano disparado em primeiro lugar nas pesquisas desde o início.

Na segunda posição, ficou João Coser (PT), que já foi prefeito da capital capixaba, com 15,6%. O também ex-prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) totalizou 12,46%.

Os dois primeiros colocados - Pazolini e Coser - já haviam se enfrentado no segundo turno das eleições municipais de 2020, quando o primeiro obteve 58,50% dos votos válidos, contra 41,50% do segundo.

Durante a campanha deste ano, o tema da segurança predominou no discurso de Pazolin. Entre as propostas, destaca-se a intenção de recriar a Guarda Municipal e a integração com os governos estadual e federal.

Na área da saúde, deu ênfase ao tema da gravidez na adolescência, apontando-a como uma questão de saúde pública. Para enfrentá-la, prometeu intensificar campanhas preventivas com o programa "Saúde na Escola", que oferece suporte aos estudantes em todas as áreas de sua saúde.

Nascido em Vitória, Pazolini tem 42 anos, é formado em Direito e já ocupou dois cargos públicos por meio de concurso: o de auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES) e o de delegado de Polícia Civil do mesmo estado.

Em 2018, foi eleito deputado estadual e deixou o cargo para assumir a prefeitura de Vitória em janeiro de 2021.