Josias: vitória de Paes é a mais eloquente derrota de Bolsonaro na eleição

A derrota de Alexandre Ramagem (PL) na disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro após a reeleição de Eduardo Paes (PSD) é a "mais eloquente" derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro nessas eleições, avalia o colunista do UOL Josias de Souza.

Paes foi reeleito para um inédito quarto mandato na capital do Rio e derrotou Ramagem, ex-chefe da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) do governo de Bolsonaro.

Bolsonaro escolheu um candidato duro de roer, o Alexandre Ramagem, um parlamentar que fez uma campanha obscura, muito incompetente do ponto de vista político, apostou na segurança pública, que não é atribuição da prefeitura.

Josias de Souza

Para o colunista, houve no Rio a prevalência da lógica municipal: não foi a polarização entre dois candidatos que reelegeu o prefeito, mas sim sua boa avaliação.

Fica entendido que numa eleição municipal, não há polarização nem desinformação capaz de se sobrepor a uma administração bem avaliada. Paes, mesmo com apoio do Lula, que não é das figura mais bem quistas do Rio de Janeiro, mesmo enfrentando o bolsonarismo no seu berço político, prevaleceu com folga. É a mais eloquente derrota do Jair Bolsonaro nessa eleição municipal.

Josias de Souza

Apesar da derrota de Ramagem, dois filhos do ex-presidente ganharam eleitores para vereança: Carlos Bolsonaro (PL) no Rio de Janeiro, e Jair Renan Bolsonaro (PL) em Balneário Camboriú —o mais novo do clã conquistou seu primeiro cargo político nestas eleições.

Acompanhe ao vivo no UOL News a cobertura completa e em tempo real das eleições municipais: