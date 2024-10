JHC é reeleito prefeito de Maceió

O candidato JHC (PL) venceu a disputa para a prefeitura da Maceió, com 83,25% dos votos válidos. Rafael Brito (MDB) ficou em segundo lugar, com 12,74% dos votos válidos. Foram apurados 100% das urnas.

Atual prefeito de Maceió, João Henrique Holanda Caldas, o JHC, do PL, foi eleito com a bandeira da continuidade ao projeto iniciado na primeira gestão que, segundo ele próprio, "resgatou o orgulho do maceioense pela cidade".

Em 2020, renunciou ao mandato na Câmara dos Deputados para assumir a cadeira do executivo municipal. À época em outro partido, o PSB, JHC derrotou o deputado federal Alfredo Gaspar de Mendonça (MDB).

JHC, que tem como vice na chapa o senador Rodrigo Cunha (Podemos), tem no currículo dois mandatos como deputado federal e um na assembleia estadual de Alagoas.

Em 2022, trocou a legenda pela qual se elegeu à época, o PSB, pelo PL, aderindo formalmente ao grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele justificou a troca partidária pelos projetos feitos em Maceió pelo governo federal. Quando se decidiu pela adesão ao bolsonarismo, o ex-partido de JHC, o PSB apoiava na época o então candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em 2024, JHC liderou a campanha eleitoral sempre com um amplo favoritismo diante dos principais rivais: o deputado federal Rafael Brito (PMDB) e o ex-deputado e ex-vereador Lobão (Solidariedade). No último debate eleitoral do primeiro turno, na TV Gazeta de Alagoas, JHC sequer compareceu. Os únicos dois participantes, Lobão e Brito, sequer se animaram a criticar um ao outro, amornando o debate.

Formado nasceu em 1987, é casado e formado em direito. O prefeito reeleito de Maceió seguiu os passos do pai na política, que também foi deputado federal, vereador e prefeito de Ibateguara. Evangélico, JHC é membro da Igreja Internacional da Graça de Deus.