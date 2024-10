Hamas elogia ataque 'glorioso' de 7/10 contra Israel na véspera do 1º aniversário

O movimento islamista palestino Hamas elogiou, neste domingo (6), seu ataque de 7 de outubro de 2023 contra Israel em uma mensagem de vídeo na véspera do primeiro aniversário da ação que desencadeou a guerra em Gaza.

"O glorioso 7 de outubro deixou em cacos as ilusões que o inimigo tinha criado, convencendo o mundo e a região de sua suposta superioridade e capacidades", afirmou, em mensagem de vídeo, Khalil al Haya, membro do Hamas baseado no Catar.

