Fortaleza: André Fernandes e Evandro Leitão disputarão o segundo turno

Os candidatos André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) vão disputar o segundo turno das eleições em Fortaleza. Fernandes tem 40,27% dos votos válidos e Leitão tem 34,29%.

Foram apuradas 98,67% das urnas até o momento.

André Fernandes de Moura, do PL, tem 27 anos. É formado em Ciência Política e Relações Internacionais, com pós-graduação em Direito Constitucional e Gestão Pública. Em 2018, foi eleito deputado estadual. Em 2022, concorreu a uma vaga de deputado federal e foi eleito.

Evandro Leitão, do PT, tem 57 anos e está em seu terceiro mandato consecutivo de deputado estadual. Servidor público de carreira, é auditor adjunto da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. É formado em ciências econômicas pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e em direito pela Faculdade Integrada do Ceará (FIC).