Filhos de Bolsonaro são campeões de votos para vereador

SÃO PAULO, 6 OUT (ANSA) - Os dois filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro que disputaram as eleições municipais de 2024 conseguiram se eleger vereadores como campeões de popularidade em suas cidades.

Carlos Bolsonaro (PL), o "02", terá seu sétimo mandato consecutivo no Rio de Janeiro, com 130.480 votos, melhor resultado na história do estado e segunda maior votação para câmaras municipais no Brasil nestas eleições.

O recorde carioca anterior era do próprio Carlos, em 2016, com 106.657. Ainda assim, o vereador não conseguiu levar o deputado federal Alexandre Ramagem (PL), de quem foi coordenador de campanha, para o segundo turno contra o prefeito Eduardo Paes (PSD), reeleito neste domingo.

Já Jair Renan Bolsonaro (PL), o "04", foi o candidato mais votado para vereador em Balneário Camboriú, município da costa catarinense e que gosta de se colocar como "Dubai brasileira", após ter usado o nome do ex-presidente nas urnas.

O quarto filho de Bolsonaro teve 3.033 votos e, aos 26 anos, exercerá um cargo público pela primeira vez, seguindo os passos do pai, do senador Flávio Bolsonaro (PL), do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) e de Carlos. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.