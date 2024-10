Ex-deputado federal, Alexandre Frota é eleito vereador por Cotia (SP)

Alexandre Frota foi eleito vereador de Cotia, nas eleições de 2024, com 2.893 votos pelo PDT, buscando fortalecer sua presença política no cenário político em São Paulo, após polêmicas nacionais.

O que aconteceu

O ex-ator e ex-deputado federal optou por disputar um cargo local, com apoio do PDT e do ministro Carlos Lupi, em uma tentativa de solidificar sua carreira política na esfera municipal. Frota busca um novo início em Cotia, cidade da Grande São Paulo, após uma carreira nacional marcada por controvérsias. Seu apoio à candidatura de Wellington Formiga à prefeitura fortalece sua inserção local.

Alexandre Frota iniciou sua carreira política em 2018, quando foi eleito deputado federal por São Paulo pelo PSL, o partido que impulsionou a candidatura de Jair Bolsonaro à presidência. Com um discurso alinhado ao conservadorismo, Frota conquistou uma grande base de apoio, prometendo combater a corrupção e defender a educação e a segurança pública. Sua eleição foi parte do movimento de renovação política no Brasil, com diversas figuras públicas e celebridades buscando cargos eletivos.

No entanto, sua aliança com Bolsonaro foi curta. Em 2019, Frota rompeu publicamente com o presidente e passou a criticá-lo abertamente, especialmente em relação ao governo e à postura diante da educação e da reforma da Previdência. Esse rompimento resultou em sua expulsão do PSL, e ele rapidamente se filiou ao PSDB. Nesse novo contexto, o ex-ator se reposicionou como um político de oposição, denunciando o que considerava falhas na administração federal e defendendo pautas mais alinhadas ao centro.

Entre suas polêmicas mais conhecidas, Frota foi protagonista de um processo judicial após fazer comentários controversos sobre o sistema educacional brasileiro. Ele foi condenado a indenizar o movimento "Escola Sem Partido" por difamação. Outro episódio amplamente debatido foi sua declaração de apoio à reforma da Previdência, seguida de críticas agressivas aos opositores da proposta, o que rendeu atritos com diversos setores da sociedade, incluindo sindicatos e movimentos trabalhistas.

Quem é Alexandre Frota

Alexandre Frota começou sua carreira artística nos anos 1980, tornando-se conhecido por sua participação em novelas da TV Globo, como "Roque Santeiro" e "Sassaricando". Com uma presença marcante na televisão, Frota consolidou-se como um galã, participando também de filmes e peças de teatro.

Nos anos 2000, ele expandiu sua notoriedade ao participar de reality shows, como "Casa dos Artistas", onde sua personalidade polêmica ganhou destaque. Além disso, Frota se envolveu em projetos no teatro e cinema, incluindo produções de conteúdo adulto, o que gerou grande controvérsia em sua carreira.

Sua transição para a política começou em 2018, quando foi eleito deputado federal pelo PSL, impulsionado pela onda conservadora que levou Jair Bolsonaro à presidência. Após romper com Bolsonaro em 2019, Frota se distanciou de seu passado como ator e focou em sua atuação política, defendendo pautas como a educação e a reforma da Previdência, apesar de continuar a atrair polêmicas tanto na política quanto fora dela.