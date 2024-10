Errani e Paolini vencem final de duplas do WTA 1000 de Pequim

ROMA, 6 OUT (ANSA) - Atuais campeãs olímpicas, as italianas Sara Errani e Jasmine Paolini venceram a final do torneio de duplas do WTA 1000 de Pequim neste domingo (6).

As italianas derrotaram a taiwanesa Hao-Ching Chan e a russa Veronika Kudermetova por duplo 6/4 em 1h28 de partida.

Em uma excelente fase, Errani e Paolini conquistaram seu quarto título na temporada. Além da medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris, elas também triunfaram no WTA 1000 de Roma e no 500 de Linz. Já em Roland Garros, ficaram com o vice.

Com esta vitória, as duas atletas do "Belpaese" se classificaram para as finais do WTA em Riad. (ANSA).

