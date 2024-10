Em São José dos Campos, Farias, com 39,7%, irá disputar 2º turno com Cury (25,9%)

O atual prefeito e candidato do PSD à Prefeitura de São José dos Campos - cidade do interior de São Paulo, no Vale do Paraíba -, Anderson Farias, irá disputar o segundo turno com o candidato do PL, Eduardo Cury. Com 99,94% das urnas apuradas, Anderson teve 39,71% dos votos válidos, enquanto Cury ficou com 25,93%. O candidato do União, Dr. Elton, terminou em terceiro lugar, com 19,88% dos votos válidos. O candidato pelo PT, Wagner Balileiro, ficou com 11,67%.