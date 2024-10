Em Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB) e Maria do Rosário (PT) disputarão 2º turno

O prefeito de Porto Alegre (RS), Sebastião Melo (MDB), ficou com 49,72% dos votos válidos nas eleições para a prefeitura da cidade e disputará o segundo turno com Maria do Rosário (PT), que ficou em segundo lugar, com 26,27%. Com 99,74% das urnas apuradas, a eleição está matematicamente definida. Juliana Brizola (PDT) ficou em terceiro lugar, com 19,70%, e Felipe Camozzato (Novo), em quarto, com 3,83%. Luciano do MLB (UP) teve 0,21%; Fabiana Sanguiné (PSTU) ficou com 0,17%; Carlos Alan (PRTB), com 0,07%; e Cesar Pontes (PCO), com 0,03%.