Em Palmas (TO), Janad Valcari (PL) disputará 2º turno contra Siqueira Campos (Podemos)

A candidata Janad Valcari (PL) disputará o segundo turno em Palmas (TO) com Eduardo Siqueira Campos (Podemos). Com mais de 90% das urnas apuradas, Janad tem 39,21% dos votos válidos, enquanto Siqueira Campos marca 32,29%. O candidato Professor Júnior Geo (PSDB) aparece em terceiro lugar, com 28,11% dos votos válidos. Lucia Viana (PSOL) tem 0,37%.