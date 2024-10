Eleito em Osasco, Gerson Pessoa promete saúde digital e educação integral

Eleito prefeito de Osasco, em São Paulo, Gerson Pessoa (Podemos) planeja implementar projetos de saúde digital, educação integral e novas medidas de segurança para Osasco até 2028.

O que aconteceu

O plano de governo inclui investimentos em saúde, educação, tecnologia e segurança pública. Entre os pontos centrais estão a implantação de um sistema de saúde digital e a ampliação do ensino integral. Além disso, Pessoa planeja melhorar a infraestrutura da cidade com novos centros de atendimento e modernização de escolas.

Na área da saúde, ele propõe avanços em tecnologia e infraestrutura. Entre as iniciativas estão a criação de novos postos de pronto atendimento e o uso de telemedicina. Ele também planeja a construção de dois Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) para tratamento de transtornos mentais.

A educação será uma das áreas de foco do governo. Gerson anunciou a expansão do ensino em tempo integral e a erradicação do analfabetismo. O prefeito diz que novas escolas do Futuro serão construídas nas regiões de Rochdale e Vila Yolanda.

Na infraestrutura e habitação, estão previstos investimentos e reformas em unidades de saúde, escolas e áreas de convivência. Gerson também propôs a revitalização de praças em bairros periféricos e a criação de novos espaços de lazer.

Para a geração de empregos, o plano inclui inovação e tecnologia. Ele pretende atrair empresas de tecnologia e qualificar a mão de obra local. O setor de economia criativa também será incentivado com centros culturais e apoio ao empreendedorismo.

A segurança pública terá novas medidas. Gerson planeja aumentar o efetivo da Guarda Municipal e intensificar rondas comunitárias.

Ele promete ampliar as áreas verdes da cidade e incentivar o uso consciente de recursos naturais. Programas de educação ambiental serão implementados para promover a sustentabilidade.

O prefeito eleito tem 39 anos, nasceu e foi criado em Osasco. Formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, atualmente cursa pós-graduação em Gestão Pública. Em 2022, foi eleito deputado estadual com 143 mil votos, sendo 110 mil deles provenientes de Osasco, o que o tornou o mais votado dentro do município.

Sua trajetória profissional inclui passagens pelo setor privado. Ele atuou em empresas como Alcoa Alumínio e no grupo de agências Newcomm. Gerson também foi secretário de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento de Osasco.