Dono de clínica nega ter feito laudo falso e diz que nunca atendeu Boulos

O biomédico Luiz Teixeira da Silva Júnior, dono da clínica Mais Consulta, que consta em laudo falso divulgado pelo candidato Pablo Marçal (PRTB), negou ter feito a emissão do documento e disse que nunca atendeu o candidato Guilherme Boulos (PSOL).

O que aconteceu

Nota foi divulgada após o fechamento das urnas, na noite deste domingo (6). Ele afirma que não possui "qualquer envolvimento na elaboração referente ao laudo divulgado por Pablo Marçal". O profissional também diz que "nunca trabalhou com o doutor cuja assinatura foi usada indevidamente" e que "jamais atendeu Guilherme Boulos em sua clínica".

Em respeito, e compromissado com a transparência do processo eleitoral, o Dr. Luiz Teixeira, de maneira intencional, aguardou o encerramento do horário de votação deste primeiro turno para se pronunciar publicamente e esclarecer que não possui qualquer envolvimento na elaboração do laudo médico referente ao Sr. Guilherme Castro Boulos. Trecho da nota assinada por Marcelo Marcochi, advogado do biomédico

O biomédico diz estar "à inteira disposição das autoridades". Ele afirma estar sendo alvo de "acusações, ameaças e ofensas".

Justiça Eleitoral mandou derrubar perfil do ex-coach no Instagram no sábado (5). A decisão foi proferida após o candidato do PRTB publicar na plataforma o falso laudo médico que associava Boulos ao uso de cocaína. A medida deverá ser cumprida em uma hora sob pena de bloqueio imediato de R$ 200 mil da rede social.

Perfil foi retirado do ar, mas Marçal criou nova conta. O juiz então determinou que o novo perfil criado pelo ex-coach fosse derrubado. A conta deve ficar inacessível aos usuários da plataforma e ao próprio ex-coach pelo prazo de 48 horas.

Silva Júnior já foi condenado a 2 anos e 4 meses de prisão em regime semiaberto por apresentar documentos falsos ao Cremers (Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul). A documentação foi apresentada para obter o registro profissional, diz denúncia do MPF. Posteriormente, ele teve a prisão substituída por pena restritiva de direitos. Em nota, a defesa diz que todos os fatos relacionados a ele "serão devidamente esclarecidos nos autos da investigação".

Ele respondeu pelos crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso. A Clinica MaisConsulta faz parte da TMTK, holding administrada pelo biomédico responsável pelo laudo forjado apresentado por Marçal. As atividades da clínica não preveem pronto-socorro e "unidades para atendimento a urgências".

Prisão por desvio de R$ 20 mi

Luiz Teixeira se apresenta nas redes sociais como "patologista clínico, perito judicial". O biomédico tem fotos com Marçal e sua esposa, Carol Marçal, que fez aplicação de botox em maio deste ano. Também há em seu perfil publicações com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP).

O biomédico já foi preso em 2019 suspeito de desviar R$ 20 milhões em recursos públicos. Segundo as investigações da Polícia Civil, ele seria um dos integrantes de uma quadrilha que usou verba de cidades paulistas na compra da operadora de planos de saúde Medical Rio, sediada em Niterói, região metropolitana da capital fluminense.

O que se sabe sobre o caso

Boulos pediu a prisão de Marçal por divulgar nesta sexta (4) um prontuário médico falso que aponta surto psicótico grave e uso de cocaína do deputado. Marçal publicou um prontuário médico em suas redes enquanto participava de um podcast. O UOL confirmou que o número do RG do candidato está errado.

O documento tem erros de digitação, erro nas informações do documento e é assinado por um médico já falecido. José Roberto de Souza está com o registro no CRM-SP (Conselho Regional de Medicina de São Paulo) inativo desde 2022. No site do órgão, a situação do profissional aparece como "falecido". A assinatura do documento forjado é diferente da que aparece em um documento judicial de 2019.

Boulos disse que adversário "não tem limite" e que o documento é falso. Em vídeo ao vivo nas redes, ele também pediu a prisão do administrador da clínica em que Marçal diz que ele foi atendido em 2021. "O dono da clínica tem um vídeo com o Pablo Marçal, é apoiador dele, e nós vamos publicar aqui no meu Instagram esse vídeo assim que eu terminar a live", afirmou.

Marçal associa Boulos, sem apresentar provas, ao uso de cocaína desde o início da campanha. Ele já foi condenado pela Justiça Eleitoral a apagar publicações sobre o assunto nas redes sociais. No debate da TV Globo, o psolista apresentou um exame toxicológico feito no dia 2 de outubro.

Leia a nota na íntegra

Desde as primeiras horas da madrugada do sábado — dia 05 de outubro —, de forma inaceitável e sem justificativa, diversas acusações, ameaças e ofensas, têm sido direcionadas ao Dr. Luiz Teixeira da Silva Júnior, sua esposa e seus filhos, ocasionando grande angústia e apreensão em relação à integridade física e mental de todos.

Em respeito, e compromissado com a transparência do processo eleitoral, o Dr. Luiz Teixeira, de maneira intencional, aguardou o encerramento do horário de votação deste primeiro turno para se pronunciar publicamente e esclarecer que não possui qualquer envolvimento na elaboração do laudo médico referente ao Sr. Guilherme Castro Boulos.

Ademais, esclarece que o Dr. José Roberto de Souza nunca trabalhou ao seu lado, assim como nunca prestou atendimento ao Sr. Guilherme Castro Boulos em sua clínica, ressaltando que o seu nome — e o de suas empresas — foram utilizados sem o seu consentimento por pessoa que lhe é desconhecida. Todos os fatos que estão sendo relacionados ao Dr. Luiz Teixeira serão devidamente esclarecidos nos autos da investigação, cujo resultado é de seu absoluto interesse.

Aclaramos, por fim, que o Dr. Luiz Teixeira está à inteira disposição das autoridades competentes para fornecer os esclarecimentos necessários. Barueri/SP, 06 de outubro de 2024