Zilu e Welington Camargo não conseguem se eleger vereadores em São Paulo

A família Camargo, conhecida pelos músicos Zezé, Luciano e Wanessa, agora conta também com membros que tentam a carreira política: Welington, irmão de Zezé e de Luciano, e Zilu, ex-esposa de Zezé, se lançaram como candidatos nas eleições municipais, mas não foram eleitos.

Confira abaixo breve resumo dos candidatos.

Welington Camargo

Welington Camargo, irmão de Zezé e Luciano, candidato a vereador em São Paulo Imagem: Reprodução/Instagram/aldair

Candidato a vereador na cidade de São Paulo, Welington Camargo (Avante) tentou retornar à política nas eleições municipais deste domingo (6).

Entre 2002 e 2006, Camargo foi deputado estadual por Goiás, seu estado natal. Em 2006, tentou a reeleição, porém não venceu a votação para seguir no cargo que ocupava até então.

Acometido pela poliomielite (paralisia infantil) aos dois anos de idade, Welington enfrentou diversos desafios ao longo da vida, como o episódio de sequestro em 1998, na cidade de Goiânia, quando foi mantido em cativeiro por 96 dias até ser liberto sob a condição de pagamento de fiança no valor de 300 mil dólares (mais de R$ 1,6 milhão na cotação atual). Como tentativa de acelerar o pagamento por parte da família da vítima, os sequestradores cortaram parte da orelha esquerda de Camargo.

Em suas redes sociais, Camargo compartilhou documento firmado por ele em cartório, em que declarava que, caso fosse eleito em 2024, abriria mão do salário como vereador. Segundo o candidato, o valor referente ao pagamento seria destinado a mulheres vítimas de violência e pessoas portadoras de deficiências. Cadeirante, Welington Camargo tinha como um de seus principais temas a acessibilidade e a atenção adequada a esse público.

Durante campanha, Camargo contou com o apoio de nomes conhecidos do gênero sertanejo, como os cantores Edson, da dupla Edson e Hudson, e Giovani, da dupla Gian e Giovani.

No final da última terça-feira (1), Welington Camargo foi internado no Hospital Municipal do Campo Limpo, em São Paulo, para tratamento de trombose aguda na perna, mas teve alta e foi votar neste domingo. Com 746 votos, ele não foi eleito.

Zilu Camargo

Zilu Camargo, ex-esposa de Zezé Di Camargo, candidata a vereadora em São Paulo Imagem: Reprodução/Youtube

Assim como o ex-cunhado, Zilu (União Brasil) se candidatou a vereadora em São Paulo, mas também não se elegeu. Ela teve 4.579 votos.

Segundo Zilu, um dos temas que receberia atenção especial caso ela conseguisse a vaga na Câmara seriam políticas públicas voltadas aos idosos. Projetos focados na saúde mental feminina também faziam parte das propostas dela.

Nas redes sociais, a campanha de Zilu contou com o apoio dos filhos, Wanessa, Camila e Igor, além de nomes famosos como o ex-ginasta Diego Hypolito. Ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a candidata declarou mais de R$ 8,6 milhões em bens e investimentos.