Eduardo Paes vota no Rio com expectativa de se reeleger no primeiro turno

Do UOL, no Rio de Janeiro

O prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) chegou ao Gávea Golf Club, na zona sul da cidade, para votar às 8h50 deste domingo (6), com expectativa de que não tenha segundo turno na eleição deste ano para a prefeitura.

Ele chegou no colégio eleitoral de mãos dadas com a mulher, Cristiane Paes, e acompanhado dois dois filhos, genro e, também, do candidato a vice-prefeito Eduardo Cavaliere (PSD).

O que aconteceu

Ramagem vem subindo nas pesquisas, mas Paes tem grande chance de ganhar no primeiro turno. Com 54% das intenções de voto na pesquisa Datafolha mais recente, o candidato à reeleição perdeu cinco pontos percentuais entre 19 de setembro e 3 de outubro. No mesmo período, seu adversário, do PL, cresceu cinco pontos percentuais, de acordo com o Datafolha. A margem de erro é de três pontos, para mais ou para menos.

O prefeito está confiante na reeleição. "Eu espero muito poder vencer hoje, poder continuar o trabalho que a gente vem fazendo", afirmou logo depois de votar. Paes acrescentou que está "feliz, animado e otimista".

Tenho certeza que a gente pode hoje encerrar essa votação para que o debate político, a politicagem, não atrapalhe o nosso esforço de continuar governando o Rio de Janeiro. Eduardo Paes, candidato à reeleição

Paes agora vai esperar o resultado da eleição. A campanha informou que, após a votação, ele retorna para a residência oficial da Prefeitura do Rio, na Gávea, onde pretende acompanhar a contagem dos votos do primeiro turno com familiares e amigos.

Candidato não quis comentar provocação de Jair Bolsonaro. Mais cedo, o ex-presidente afirmou esperar que "os presídios não comemorem", associando Paes ao PT, enquanto acompanhava a votação de Ramagem, seu candidato na cidade.