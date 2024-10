Eduardo Paes é reeleito prefeito do Rio de Janeiro em 1º turno

SÃO PAULO, 6 OUT (ANSA) - O atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), foi reeleito para o cargo neste domingo (6) no primeiro turno das eleições municipais, com mais de 1,7 milhão de votos.

A apuração ainda está em andamento, mas não há mais chances de um segundo turno na cidade. Com 95% das urnas apuradas, o candidato do PSD recebeu 1.768.307 votos, cerca de 60,34%, enquanto seu principal adversário, Alexandre Ramagem (PL), está com 908.327 votos (30,99%).

Formado em Direito pela PUC-RJ, Paes é o gestor municipal da capital fluminense desde as eleições de 2020, depois de ter sido prefeito do Rio de Janeiro entre 2007 e 2016. Ao começar o quarto mandato, se tornará o prefeito com mais tempo no cargo.

Com 54 anos, o atual prefeito da "Cidade Maravilhosa" repetiu a performance das eleições de 2013, quando venceu o pleito no primeiro turno, com 64% dos votos válidos.

A vitória de Paes representa também uma vantagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o ex-mandatário Jair Bolsonaro, que não conseguiu emplacar seu aliado, Ramagem, pivô do escândalo de suposta espionagem ilegal contra opositores durante o seu governo. (ANSA).

