É impossível desjudicializar a política; seria vitória da lei do mais forte, afirma Dino

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino disse em publicação na rede social Bluesky que, "no nosso tempo, é impossível desjudicializar a política". De acordo com o magistrado, isso "seria a vitória da lei do mais forte, com os indivíduos exercendo a 'liberdade absoluta' de agirem como os 'mais espertos'".

Em outra publicação, no Instagram, Dino afirmou que as redes sociais possibilitam que as fraudes eleitorais atinjam muitas pessoas. "Antigamente, você tinha uma fraude eleitoral que era material, feita por uma pessoa em uma seção eleitoral. Hoje estamos falando de fraudes eleitorais de enorme escala, atingindo centenas de milhões de pessoas", disse.