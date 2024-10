Dois corpos são encontrados carbonizados em porta-malas de carro em MT

Dois corpos foram encontrados carbonizados dentro do porta-malas de um carro na Estrada da Passagem da Conceição, em Várzea Grande (MT), neste domingo (6).

O que aconteceu

Veículo estava à beira do rio Pari, segundo a polícia. A Polícia Militar foi acionada via CIOSP (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) para ir até o local onde, de acordo com denúncia, havia dois corpos dentro do porta-malas de um carro.

Havia fumaça saindo do carro quando a PM chegou. No local, os policiais confirmaram que tanto o carro quanto os corpos estavam carbonizados. "Diante dos fatos, foram acionados os órgãos competentes para tomar as medidas cabíveis", informou a PM.

Vítimas ainda não foram identificadas. O caso está sendo investigado pela DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa). O UOL entrou em contato com a SESP-MT (Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso) para pedir atualizações sobre o caso e ainda aguarda retorno.