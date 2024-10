Decidi vir nos últimos minutos para falar que os últimos vão ser os primeiros, diz Pablo Marçal

O candidato do PRTB a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal, disse que preferiu votar nos últimos minutos do prazo para dizer que "os últimos vão ser os primeiros".

As declarações ocorreram no fim da tarde deste domingo, 6, após ter votado em uma escola do bairro de Moema, na zona sul paulistana. O candidato foi à urna nos últimos minutos permitidos. Ele se manifestou diante de jornalistas e apoiadores. Marçal também disse acreditar "no que o povo quer". "Eu acredito no que o povo quer, e o que o povo quer vai ser falado em minutos", declarou.

Em outro momento, o candidato mencionou o cantor Gusttavo Lima e afirmou que, caso não vença a eleição, "tem coisa errada". "Como diz um amigo meu, Gusttavo Lima, se o Marçal não ganhar, é rolo, tem coisa errada", afirmou Marçal.