Veja lista dos vereadores eleitos em Curitiba (PR) nas Eleições 2024

Curitiba (PR) escolheu hoje (6) os vereadores e vereadoras que irão representar os moradores da cidade durante os próximos quatro anos (veja lista abaixo). Os números detalhados do pleito para prefeito e vereador em todas as cidades do País podem ser encontrados no painel de apuração das Eleições 2024 do UOL.

No Brasil, os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional, que leva em consideração não apenas os votos diretamente recebidos pelos candidatos, mas também o conjunto de votos nos partidos e federações.

Curitiba (PR): veja os vereadores eleitos

Jasson Goulart (REPUBLICANOS) - 21.684 votos - 2,41%

Guilherme Kilter (NOVO) - 16.664 votos - 1,85%

Da Costa do Perdeu Piá (UNIÃO) - 15.014 votos - 1,67%

Delegada Tathiana (UNIÃO) - 12.515 votos - 1,39%

João Bettega (UNIÃO) - 12.346 votos - 1,37%

Bruno Secco (PMB) - 11.436 votos - 1,27%

Marcelo Fachinello (PODE) - 10.812 votos - 1,20%

Serginho do Posto (PSD) - 10.703 votos - 1,19%

Andressa Bianchessi (UNIÃO) - 10.443 votos - 1,16%

Marcos Vieira (PDT) - 10.405 votos - 1,16%

Beto Moraes (PSD) - 10.142 votos - 1,13%

Tico Kuzma (PSD) - 10.042 votos - 1,12%

Leonidas Dias (PODE) - 9.835 votos - 1,09%

Nori Seto (PP) - 9.329 votos - 1,04%

Angelo Vanhoni (PT) - 9.176 votos - 1,02%

Indiara Barbosa (NOVO) - 9.106 votos - 1,01%

Pier (PP) - 8.218 votos - 0,91%

Eder Borges (PL) - 8.011 votos - 0,89%

Meri Martins (REPUBLICANOS) - 7.938 votos - 0,88%

Zezinho Sabará (PSD) - 7.740 votos - 0,86%

Olimpio - Mundo Polarizado (PL) - 7.732 votos - 0,86%

Rafaela Lupion (PSD) - 7.259 votos - 0,81%

Professor Euler (MDB) - 7.257 votos - 0,81%

Laís Leão (PDT) - 6.954 votos - 0,77%

Sidnei Toaldo (PRD) - 6.659 votos - 0,74%

Toninho da Farmácia (PSD) - 6.627 votos - 0,74%

Carlise Kwiatkowski (PL) - 6.384 votos - 0,71%

Professora Angela (PSOL) - 6.294 votos - 0,70%

Fernando Klinger (PL) - 6.288 votos - 0,70%

Hernani (REPUBLICANOS) - 6.267 votos - 0,70%

Amália Tortato (NOVO) - 6.206 votos - 0,69%

Giorgia Prates - Mandata Preta (PT) - 6.070 votos - 0,68%

Renan Ceschin (PODE) - 5.826 votos - 0,65%

Tiago Zeglin (MDB) - 5.652 votos - 0,63%

Vanda de Assis (PT) - 5.006 votos - 0,56%

Lórens Nogueira (PP) - 4.727 votos - 0,53%

Bruno Rossi (AGIR) - 3.824 votos - 0,43%

Camilla Gonda (PSB) - 3.062 votos - 0,34%

Os resultados das Eleições 2024 ainda podem ser revistos por julgamentos de candidatos ou chapas pela Justiça Eleitoral. As decisões podem ocorrer, inclusive, após a diplomação dos eleitos.