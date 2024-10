MP, BDMG, universidades e outros órgãos: concursos oferecem 29,9 mil vagas

Concursos públicos oferecem 29.906 vagas em todas as regiões do país, com salários de até R$ 37,7 mil.

Concursos abertos

O maior concurso tem 4.509 vagas. Elas são oferecidas pela Fundação Paraibana de Gestão em Saúde.

O salário mais alto é de R$ 37,7 mil. O valor será pago para quem passar no concurso do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Há também outros concursos com oportunidades em vários cargos, destinados a candidatos de todos os níveis de escolaridade.

Clique aqui para conferir a lista completa de concursos disponíveis nesta semana e com inscrições abertas nos próximos dias.

Confira as oportunidades

Veja abaixo a lista de cargos selecionados pelo UOL, considerando os maiores salários e número de vagas.

TCDF (Tribunal de Contas do Distrito Federal) - Vagas: 1 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 37.731,80 / Inscrições: até 21/10 / Mais informações aqui

TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro) - Vagas: não definido / Escolaridade: superior / Salário: R$ 35.845,21 / Inscrições: de 7/10 até 30/10 / Mais informações aqui

TRF2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região)/RJ e ES - Vagas: 30 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 35.845,21 / Inscrições: até 8/10 / Mais informações aqui

Rede Sarah - Vagas: 21 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 4.654,38 até R$ 32.348,41 / Inscrições: até 20/10 / Mais informações aqui

MP-MS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) - Vagas: 10 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 32.260,69 / Inscrições: até 5/11 / Mais informações aqui

MP-SP (Ministério Público de São Paulo) - Vagas: 75 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 30.617 / Inscrições: até 24/10 / Mais informações aqui

Sead-GO (Secretaria de Estado da Administração de Goiás) - Vagas: 104 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 2.615,50 até R$ 25.756,39 / Inscrições: até 17/10 / Mais informações aqui

Câmara de Manaus (AM) - Vagas: 3 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 22.554,25 / Inscrições: até 9/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Cuiabá (MT) - Vagas: 12 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 21.980,47 / Inscrições: até 28/10 / Mais informações aqui

Câmara de Manaus (AM) - Vagas: 80 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 4.015,33 até R$ 19.748,16 / Inscrições: até 9/10 / Mais informações aqui

Consaúde (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul)/SP - Vagas: 233 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.366,60 até R$ 17.753,44 / Inscrições: até 5/11 / Mais informações aqui

TCE-PI (Tribunal de Contas do Estado do Piauí) - Vagas: 72 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 17.642,47 / Inscrições: até 17/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Praia Grande (SP) - Vagas: 81 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 2.058,87 até R$ 17,2 mil / Inscrições: até 29/10 / Mais informações aqui

CFM (Conselho Federal de Medicina) - Vagas: 124 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 9.841,62 até R$ 16.593,06 / Inscrições: até 10/10 / Mais informações aqui

TRT-SE (Tribunal Regional do Trabalho de Sergipe - 20ª Região) - Vagas: 25 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 8.529,65 até R$ 16.035,69 / Inscrições: até 17/10 / Mais informações aqui

Câmara de Osasco (SP) - Vagas: 16 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 3.662,05 até R$ 14.590,10 / Inscrições: até 14/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Mineiros (GO) - Vagas: 2.118 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.180,35 até R$ 13.203,22 / Inscrições: até 11/10 / Mais informações aqui

CGM (Controladoria-Geral do Município) de Cuiabá (MT) - Vagas: 5 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 12.750,23 / Inscrições: até 7/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Sertãozinho (SP) - Vagas: 42 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.102,79 até R$ 12.678,82 / Inscrições: de 9/10 até 7/11 / Mais informações aqui

Câmara de Cotia (SP) - Vagas: 15 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.619,91 até R$ 12.235,46 / Inscrições: até 7/10 / Mais informações aqui

PB-Saúde (Fundação Paraibana de Gestão em Saúde) - Vagas: 4.509 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.698 até R$ 12 mil / Inscrições: até 10/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Canaã dos Carajás (PA) - Vagas: 556 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.610,36 até R$ 11.760,99 / Inscrições: até 4/11 / Mais informações aqui

CFP (Conselho Federal de Psicologia)/DF - Vagas: 335 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 6.622,57 até R$ 11.739,85 / Inscrições: até 9/10 / Mais informações aqui

Adagri-CE (Agência de Defesa Agropecuária do Ceará) - Vagas: 480 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 5.890 até R$ 11.304,67 / Inscrições: até 29/10 / Mais informações aqui

Unesp (Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho") - Vagas: 13 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 3.843,57 até R$ 11.243,46 / Inscrições: até 15/10 / Mais informações aqui

IPMS (Instituto de Previdência do Município) de Suzano (SP) - Vagas: 3 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.908,63 até R$ 10.935,13 / Inscrições: até 5/11 / Mais informações aqui

UFSCar (Universidade Federal de São Carlos)/SP - Vagas: 67 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.046,99 até R$ 10.481,64 / Inscrições: até 11/10 / Mais informações aqui

IFTM (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro) - Vagas: 52 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.667,19 até R$ 10.481,64 / Inscrições: até 7/10 / Mais informações aqui

TJ-MT (Tribunal de Justiça de Mato Grosso) - Vagas: 22 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.864,77 até R$ 9.842,26 / Inscrições: até 29/10 / Mais informações aqui

BDMG (Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais) - Vagas: 32 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 9.571,25 / Inscrições: 5/12 até 6/1 / Mais informações aqui

Prefeitura de Conselheiro Lafaiete (MG) - Vagas: 626 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 9.381,84 / Inscrições: até 30/10 / Mais informações aqui

TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) - Vagas: 60 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 9.157,82 / Inscrições: até 14/10 / Mais informações aqui

Câmara de Atibaia (SP) - Vagas: 6 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.107,55 até R$ 9.095,44 / Inscrições: até 17/10 / Mais informações aqui

CFO (Conselho Federal de Odontologia)/DF - Vagas: 285 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 4.507,19 até R$ 9.014,38 / Inscrições: até 5/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Tatuí (SP) - Vagas: 67 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.914,62 até R$ 8.900,52 / Inscrições: de 28/10 até 18/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Barretos (SP) - Vagas: 67 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.674,84 até R$ 8.767,20 / Inscrições: até 14/10 / Mais informações aqui

PC-DF (Polícia Civil do Distrito Federal) - Vagas: 744 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 5.550,58 até R$ 8.719,13 / Inscrições: de 24/10 até 12/11 / Mais informações aqui

CRM-PI (Conselho Regional de Medicina do Piauí) - Vagas: 102 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.000,44 até R$ 8.546,85 / Inscrições: até 10/10 / Mais informações aqui

Crea-PA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará) - Vagas: 27 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 4.153,17 até R$ 8.472 / Inscrições: até 31/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Miguelópolis (SP) - Vagas: 156 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.726,23 até R$ 8.389,05 / Inscrições: até 6/10 / Mais informações aqui

CFN (Conselho Federal de Nutrição)/DF - Vagas: 365 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.908,15 até R$ 8.124,76 / Inscrições: até 8/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Machado (MG) - Vagas: 368 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.472,36 até R$ 7.543,78 / Inscrições: até 16/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Fortaleza (CE) - Vagas: 90 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 7.253,44 / Inscrições: de 18/10 até 10/11 / Mais informações aqui

PGM (Procuradoria-Geral do Município) de Fortaleza (CE) - Vagas: 90 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 7.253,44 / Inscrições: de 18/10 até 6/11 / Mais informações aqui

Emus-Mongaguá (Empresa Municipal de Saúde de Mongaguá)/SP - Vagas: 1.542 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.429,39 até R$ 7.146,95 / Inscrições: até 4/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de São Joaquim de Bicas (MG) - Vagas: 424 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.557,83 até R$ 6.999,21 / Inscrições: de 2/12 até 6/1 / Mais informações aqui

Prefeitura de Barra do Turvo (SP) - Vagas: 38 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.851,06 até R$ 6.952,22 / Inscrições: até 20/10 / Mais informações aqui

Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) - Vagas: 102 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.256,24 até R$ 6.902,16 / Inscrições: até 9/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Presidente Prudente (SP) - Vagas: 96 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.808,29 até R$ 6.438,08 / Inscrições: de 15/10 até 13/11 / Mais informações aqui

Coren-MS (Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul) - Vagas: não definido / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.173,74 até R$ 6.099,48 / Inscrições: até 30/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Cacoal (RO) - Vagas: 604 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 6.050 / Inscrições: até 9/10 / Mais informações aqui

SAP-SC (Secretaria da Administração Prisional e Socioeducativa de Santa Catarina) - Vagas: 265 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 6.000 / Inscrições: até 23/10 / Mais informações aqui

DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Bauru (SP) - Vagas: 5 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.902,71 até R$ 5.568,47 / Inscrições: de 9/10 até 25/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Hortolândia (SP) - Vagas: 23 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 5.558,75 / Inscrições: até 11/11 / Mais informações aqui

UFCG (Universidade Federal de Campina Grande)/PB - Vagas: 153 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.120,13 até R$ 5.556,92 / Inscrições: de 28/10 até 11/11 / Mais informações aqui

UFRR (Universidade Federal de Roraima) - Vagas: 12 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 5.556,92 / Inscrições: até 23/10 / Mais informações aqui

Câmara de Tietê (SP) - Vagas: 2 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 5.441,52 / Inscrições: até 22/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Padre Bernardo (GO) - Vagas: 824 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 5.286,18 / Inscrições: de 14/10 até 5/11 / Mais informações aqui

Emdurb-Marília (Empresa Municipal de Mobilidade Urbana de Marília)/SP) - Vagas: 9 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.697,40 até R$ 5.271,43 / Inscrições: até 14/10 / Mais informações aqui

Funcabes (Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté)/SP - Vagas: 611 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.475,68 até R$ 5.173,24 / Inscrições: até 30/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Guareí (SP) - Vagas: 15 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.660,23 até R$ 5.091,16 / Inscrições: até 7/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Santa Quitéria (CE) - Vagas: 1.392 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 5.000 / Inscrições: até 8/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Manhuaçu (MG) - Vagas: 985 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.500 até R$ 4.925,35 / Inscrições: de 9/10 até 8/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Rio Quente (GO) - Vagas: 24 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.824,84 até R$ 4.797,81 / Inscrições: de 9/10 até 31/10 / Mais informações aqui

Cref-DF (Conselho Regional de Educação Física do Distrito Federal - 7ª Região) - Vagas: 45 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.700 / Inscrições: até 9/10 / Mais informações aqui

Cefet-MG (Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais) - Vagas: 14 / Escolaridade: técnico e superior / Salário: de R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92 / Inscrições: até 11/11 / Mais informações aqui

UFC (Universidade Federal do Ceará) - Vagas: 144 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92 / Inscrições: de 30/10 até 13/11 / Mais informações aqui

Core-SC (Conselho Regional dos Representantes Comerciais de Santa Catarina) - Vagas: 190 / Escolaridade: médio / Salário: de R$ 3.617,67 até R$ 4.556,41 / Inscrições: até 6/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Laranjal Paulista (SP) - Vagas: 14 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.300,49 até R$ 4.509,74 / Inscrições: até 21/10 / Mais informações aqui

Câmara de Macapá (AP) - Vagas: 74 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.300 até R$ 4.500 / Inscrições: até 7/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de São Carlos (SP) - Vagas: 8 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.691 até R$ 4.452 / Inscrições: até 7/11 / Mais informações aqui

Câmara de Vargem (SP) - Vagas: 3 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.252,11 / Inscrições: até 1º/11 / Mais informações aqui

Corpo de Bombeiros (RS) - Vagas: 440 / Escolaridade: fundamental / Salário: R$ 4.240 / Inscrições: até 16/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Adamantina (SP) - Vagas: não definido / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.633,82 até R$ 4.122,51 / Inscrições: até 9/10 / Mais informações aqui

CRC-MS (Conselho Regional de Contabilidade do Mato Grosso do Sul) - Vagas: 4 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.368,88 até R$ 4.093,01 / Inscrições: até 10/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Amparo (SP) - Vagas: 10 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 2.413,98 até R$ 4.023,30 / Inscrições: até 21/10 / Mais informações aqui

SEE-AC (Secretaria de Educação e Cultura do Acre) - Vagas: 3.000 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.941,51 até R$ 3.850,21 / Inscrições: até 29/10 / Mais informações aqui

Seeduc-RJ (Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro) - Vagas: 4.293 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.061,26 até R$ 3.435,43 / Inscrições: até 30/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Carmo do Rio Verde (GO) - Vagas: 590 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 3.435,42 / Inscrições: até 1º/11 / Mais informações aqui

PC-BA (Polícia Civil da Bahia) - Vagas: 19 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.806,56 até R$ 3.373,21 / Inscrições: até 11/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Mangaratiba (RJ) - Vagas: 585 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 3.123,07 / Inscrições: até 14/10 / Mais informações aqui

Semed-Aracaju (Secretaria Municipal de Educação de Aracaju)/SE - Vagas: 425 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 3.006,35 / Inscrições: até 21/10 / Mais informações aqui

Furg (Universidade Federal do Rio Grande)/RS - Vagas: 1 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 2.667,19 / Inscrições: de 10/10 até 29/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de João Pessoa (PB) - Vagas: 432 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 2.424 / Inscrições: até 7/10 / Mais informações aqui

Quer dicas de carreira e empreendedorismo? Conheça e siga o novo canal do UOL "Carreira e Empreendedorismo" no WhatsApp.