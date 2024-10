Como descobrir número do título de eleitor, zona e seção? Veja instruções

Do UOL

Para votar nas Eleições 2024, os eleitores devem comparecer ao local de votação portando o título eleitoral ou documento oficial com foto. Se você não se lembra do número do documento ou da sua seção ou zona eleitoral, é possível descobrir online de forma simples.

Como saber o número do título de eleitor pela internet?

Basta acessar este link no site do TSE, preencher as informações e clicar em Consultar.

O número do título será mostrado em Inscrição. Além disso, a página fornece dados como domicílio eleitoral, a zona e a seção eleitoral, além do endereço do local de votação.

Como descobrir o número do título de eleitor - Passo 1 Imagem: Reprodução



Outro caminho para descobrir o número do título é acessar a página inicial do TSE, ir ao menu Serviços Eleitorais e clique em Autoatendimento Eleitoral.

Na nova página, clique em Título Eleitoral. No menu, acesse o número 8, Onde votar e número de título eleitoral.

Você será redirecionado para a página em que terá que informar os dados pessoais para obter os dados eleitorais.

Como descobrir o número do título de eleitor - Passo 2 Imagem: Reprodução

Neste ano, os brasileiros irão às urnas para eleger prefeitos e vereadores. O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 6 de outubro, e caso seja necessário, o segundo turno será no dia 27 de outubro.