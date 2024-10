Com virose, Pacheco desiste de votar em BH e permanece em Brasília

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), desistiu de votar em seu domicílio eleitoral, em Belo Horizonte (MG), e permaneceu em Brasília, neste domingo (6),

Segundo a assessoria do senador, Pacheco havia identificado uma virose na quinta-feira (3) e amanheceu indisposto neste domingo. Ele votaria no bairro Santa Lúcia, na capital mineira. Seu candidato no município é o atual prefeito, Fuad Noman (PSD).

Segundo as informações, Pacheco já justificou o seu voto e deve acompanhar a apuração dos votos na sede do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), em Brasília.