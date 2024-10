Cobertura da AFP sobre as eleições presidenciais nos EUA

A um mês das eleições presidenciais americanas mais dramáticas e potencialmente desestabilizadoras de que se tem registro, a AFP intensifica sua cobertura na reta final da campanha, que será definida em 5 de novembro.

O candidato republicano Donald Trump e a democrata Kamala Harris aparecem empatados nas pesquisas. Por isso, nas próximas quatro semanas, a cobertura vai se concentrar nos sete estados-pêndulo, onde possivelmente será decidida a eleição.

Estamos enviando equipes multimídia para os estados de Pensilvânia, Wisconsin, Michigan, Carolina do Norte, Geórgia, Arizona e Nevada, onde serão analisados em profundidade alguns dos problemas mais urgentes para os eleitores, como a inflação, a imigração e os direitos reprodutivos.

A cobertura em texto, foto e vídeo será complementada com gráficos da nossa equipe de visualização de dados, enquanto a checagem digital fará um pente fino habitual nas afirmações das duas campanhas e examinará a desinformação que se propaga online.

A cobertura será coordenada da sede da agência na América do Norte, em Washington, e através dos nossos escritórios em Nova York, Los Angeles, San Francisco, Miami e Houston.

- Os últimos 10 dias -

Seguindo nosso pacote de cerca de 20 matérias, enviado na semana passada, vamos disponibilizar outro similar a dez dias das eleições.

Uma série de histórias especialmente selecionadas exporá a situação da disputa pela Casa Branca na reta final, delineará os pontos fortes e fracos dos dois candidatos, analisará as disputas no Congresso e explicará as peculiaridades do sistema eleitoral dos Estados Unidos com gráficos atualizados.

Durante o restante da campanha, nosso resumo diário será atualizado constantemente para incorporar as últimas notícias de eventos, discursos e outros desenvolvimentos relacionados com as pesquisas em todo o país.

- 5 de novembro, dia das eleições -

Toda a rede norte-americana da AFP será mobilizada na noite das eleições.

Nos sete estados-pêndulo haverá jornalistas de texto, foto e vídeo para oferecer atualizações ao vivo conforme os votos forem emitidos. Eles permanecerão no local até que os resultados sejam anunciados e informarão sobre impugnações dos mesmos.

Uma "célula de resultados" especial enviará alertas quando cada estado se declarar, e um flash quando o vencedor das eleições presidenciais for confirmado.

Vamos oferecer uma cobertura integral das eleições no Congresso, nas quais se saberá qual partido terá o controle do Senado e da Câmara de Representantes, e também haverá um acompanhamento das votações locais de referendo sobre questões-chave como o acesso ao aborto.

Nossa equipe de visualização de dados fornecerá mapas e gráficos claros e explicativos, que vão ilustrar o progresso da votação em escala nacional e em detalhe para os estados mais importantes.

A equipe de checagem digital da AFP trabalhará o dia todo nas eleições e depois, rastreando informações falsas nas redes sociais e analisando afirmações e discursos políticos, inclusive os dos dois candidatos.

Sempre existe a possibilidade de que o resultado final atrase ou seja impugnado. A AFP continuará cobrindo durante 24 horas até que surja um vencedor claro, e em seguida uma série de artigos de análise exporá as consequências do resultado, tanto para os Estados Unidos quanto para a comunidade internacional em geral. Nossa rede global garantirá reações rápidas e completa de países e líderes de todo o mundo.

