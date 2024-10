Ciro Gomes diz que importância dele na campanha de Sarto foi 'declinante'

O ex-governador do Ceará e ex-ministro do governo Lula (PT), Ciro Gomes (PDT), afirmou neste domingo (6) que teve uma importância "declinante" na campanha de José Sarto (PDT), candidato à reeleição no comando da Prefeitura de Fortaleza.

O que aconteceu

Ciro Gomes reconheceu que tem menos audiência no Ceará. "Veja, a minha importância é declinante. Eu tenho humildade para perceber que a minha palavra cada vez tem menos audiência no Ceará. Isso eu tenho que aceitar com humildade", disse. Ele votou por volta das 10h30 no prédio da Secretaria de Saúde do Ceará, acompanhado do atual prefeito de Fortaleza, José Sarto, que tenta se reeleger na capital cearense.

Apesar disso, o ex-governador enalteceu a força do PDT. "A coesão do líder emergente das nossas forças, que é o Roberto Cláudio, o maior quadro nosso, que é o Sarto, o líder da maioria do congresso [André Figueiredo], que é o melhor deputado federal do Ceará na Câmara, mostra um partido que é firme e está forte", ressaltou.

Fortaleza deve ter a disputa mais apertada nas capitais nordestinas. Uma pesquisa da Quaest divulgada ontem indica um segundo turno entre o deputado federal André Fernandes (PL), com 33% das intenções de votos válidos Evandro Leitão (PT), com 31%. A candidatura do petista foi impulsionada em razão de uma briga entre os irmãos Ciro e Cid Gomes no final do ano passado.

Na ocasião, Ciro propôs à direção nacional do PDT uma intervenção no partido no Ceará, à época comandado por Cid. A disputa rachou a legenda e pedetistas migraram para o PT e PSB - Leitão foi eleito deputado estadual pelo PDT por quatro mandatos seguidos antes de rumar para o partido de Lula. O desentendimento entre os Gomes impactou a candidatura de José Sarto, atual prefeito e candidato à reeleição, que no começo da corrida aparecia com boas chances de ir ao segundo turno - no pesquisa da Quaest de ontem, ele aparece em terceiro, com 19%.

*Com Estadão Conteúdo