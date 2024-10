Churrasco com carro elétrico: vídeo viraliza e mostra novos usos do veículo

Em um mundo cada vez mais conectado, um novo uso inusitado para os carros elétricos está emergindo: churrascos movidos a bateria.

Um vídeo que se tornou viral recentemente mostra amigos usando a energia de um BYD Dolphin Mini para 'assar uma carne', levantando questões sobre a viabilidade e segurança dessa prática.

A cena, que parece saída de um filme de ficção, é vislumbre de uma nova realidade. O caso citado no video ocorre com uma airfryer (fritadeira elétrica), mas poderia ser com um frigobar, um micro-ondas, uma TV, ou seja, qualquer equipamento elétrico ligado em qualquer carro elétrico.

Recentemente, no evento de lançamento do BYD Song Pro, o diretor de Vendas da marca chinesa, Henrique Antunes, recebeu do apresentador e comediante Gabriel Louchard, no palco, uma xicara de café expresso produzido a partir de uma cafeteira ligada na energia do próprio carro.

Tecnologia por trás do fenômeno

Carros elétricos são equipados com baterias de íon de lítio, capazes de armazenar grandes quantidades de energia elétrica. Essa energia, quando direcionada corretamente, pode ser usada para alimentar uma variedade de dispositivos eletrônicos, incluindo churrasqueiras elétricas.

A tecnologia de carga de equipamentos eletrônicos utilizando a bateria de um carro elétrico é complexa, mas em essência, envolve a conversão da energia armazenada na bateria em uma forma utilizável pelos aparelhos eletrônicos.

Sistema bidirecional de energia é a tecnologia que fornece energia do carro para carregar dispositivos externos, como ferramentas ou equipamentos elétricos, e é chamada de V2L (Vehicle-to-load).

Além disso, há outros termos semelhantes, que transfere energia do carro para a casa, conhecido como V2H (Vehicle-to-Home). Esse conceito permite que o veículo elétrico forneça energia para a residência, funcionando como uma fonte de backup durante emergências ou mesmo para otimizar o consumo energético doméstico.

Há também a V2G (Vehicle-to-grid), que transfere energia do carro para a rede elétrica, que foi utilizada muitas vezes na situação emergencial das chuvas no Rio Grande do Sul, em maio, quando veículos elétricos foram utilizados para abastecer as equipes emergenciais de socorro às vitímas.

Especialistas em veículos elétricos e em eletrônica foram consultados para entender as implicações dessa prática. Eles afirmam que, embora seja tecnicamente possível usar a bateria de um carro elétrico para esse fim, é necessário um sistema de gerenciamento adequado para garantir que a energia seja fornecida de maneira segura e eficiente.

Clemente Gauer, coordenador do Grupo de Trabalho sobre Segurança e integrante do Conselho Diretor da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) afirma que para entender o conceito "é como didaticamente imaginar que a central de armazenamento de energia de um carro elétrico é como um enorme powerbank, iguais aos que usamos de stand-by para carregar um celular".

Há um componente de carregador embarcado nos carros elétricos, chamado OBC (on board charger), que converte esse sinal elétrico para um acumulador de energia.

"Se funciona de AC para DC, por que não funcionar ao contrário, com um descarregamento da bateria para carregar outro equipamento elétrico, inclusive um outro carro elétrico. Marcas como GWM, BYD, Hyundai e Kia oferecem o descarregamento da bateria, para carregar um outro equipamento elétrico. Não é uma gambiarra, é um processo chancelado pelas marcas, sem qualquer prejuízo de estragar a carga ou algum componente dos carros", diz Gauer.

Segundo ele, com os 3.300 watts de potência que um carro oferece, dá para assar uma carne e se divertir com os amigos, com uma churrasqueira elétrica por 12 horas na potencia de 1800 Wh, ou um microondas, ar-condicionado, geladeira e potencial até de carregar até um outro carro, por uma tarde inteira, ou até 12 horas, dependendo do equipamento.

Para realizar seu próprio churrasco elétrico utilizando a bateria de um carro, é importante seguir algumas etapas e precauções. Ao seguir com a experiência, você precisará de uma churrasqueira elétrica que seja compatível com a saída de energia do seu carro elétrico.

Certifique-se de que a churrasqueira ou qualquer outro equipamento elétrico possa ser conectada ao sistema de energia do veículo, seja diretamente ou por meio de um inversor de energia que converta a corrente contínua da bateria em corrente alternada adequada para a churrasqueira. É essencial verificar o manual do proprietário do carro para entender as especificações e limitações da bateria.

Assim como Gauer citou, além dos fabricantes asiáticos de carros elétricos há outras marcas envolvidas nessa tendência. Alguns já estão explorando maneiras de integrar funcionalidades que permitam o uso seguro da bateria do carro para outros fins além da locomoção. A General Motors, por exemplo, já indicou que a bateria de seu modelo elétrico Volt pode ser usada como um gerador de energia alternativa para uso doméstico.

Facilidade de uso e possíveis danos

Embora a ideia seja atraente, o engenheiro de automação Fabiano Rossi alerta para os riscos potenciais, como a possível redução da vida útil da bateria e possíveis danos ao veículo se a energia não for utilizada corretamente. "É essencial que os usuários sigam as instruções dos fabricantes para evitar sobrecargas e outros problemas", diz ele.

"Há o risco de redução da vida útil da bateria devido ao uso excessivo ou inadequado. As baterias de íon de lítio são projetadas para um certo número de ciclos de carga e descarga, e o uso para fins não previstos pode acelerar o desgaste. Além disso, o superaquecimento é uma preocupação significativa; dispositivos de alta potência, como churrasqueiras e fritadeiras elétricas, podem gerar calor suficiente para afetar a integridade da bateria se não forem usados corretamente", completou.

