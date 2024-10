China e Coreia do Norte celebram 75º aniversário dos laços entre os dois países com votos de cooperação

Por Hyunjoo Jin

SEUL (Reuters) - Os líderes de China e Coreia do Norte prometeram neste domingo aumentar a cooperação bilateral no 75º aniversário das relações diplomáticas entre os dois países, informou a agência de notícias estatal norte-coreana, a KCNA.

“Atribuo grande importância ao desenvolvimento das relações China-RPDC”, disse o presidente da China, Xi Jinping, em sua mensagem ao líder norte-coreano, Kim Jong Un, usando as iniciais do nome oficial da Coreia do Norte, República Popular Democrática da Coreia.

Xi disse que a China está pronta para continuar “escrevendo um novo capítulo” das relações por meio do fortalecimento das comunicações e da cooperação.

A China é, de longe, o maior parceiro comercial da Coreia do Norte. As duas nações compartilham uma história que remonta ao apoio de Pequim a Pyongyang durante a Guerra da Coreia entre 1950 e 1953, que resultou na formação das Coreias do Norte e do Sul.

Mas a China reagiu com cautela em junho, quando Kim aprofundou seus laços com o presidente russo Vladimir Putin. Este ano, a Coreia do Norte e a Rússia assinaram um tratado estratégico que inclui elementos de defesa mútua.

Em sua mensagem a Xi, Kim prometeu “se esforçar constantemente para consolidar e desenvolver as relações de amizade e cooperação entre a Coreia do Norte e a China, conforme exigido pela nova era”.

É esperado que a Coreia do Norte revise sua Constituição para abandonar uma meta de longa data de unificação pacífica com o Sul e redefinir a fronteira intercoreana, uma medida que, segundo especialistas, pode aumentar as tensões na península. A Coreia do Norte convocará uma sessão parlamentar para discutir a emenda na segunda-feira.