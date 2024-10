Chelsea empata, Manchester United segue sem vencer e Tottenham perde de virada

Um empate em casa neste domingo (6) contra o Nottingham Forest com 10 jogadores tirou o Chelsea do 'pódio' da Premier League na 7ª rodada, em que Manchester United e Tottenham também decepcionaram.

Os 'Blues', em superioridade numérica durante meia hora, perderam dois pontos ao empatarem em 1 a 1 com o Forest (10º), e permanecem na 4ª posição com 14 pontos, três atrás da dupla formada pelo Manchester City (2º) e Arsenal (3º) e quatro atrás do líder Liverpool.

Este resultado pôs fim à sequência de cinco vitórias, contando todas as competições, dos jogadores comandados por Enzo Maresca, enquanto para a equipe da região de East Midlands o ponto tem sabor de vitória para um clube que costuma lutar pela permanência na elite do futebol inglês.

Cole Palmer, o jogador em melhor fase do Chelsea, não marcou, mas deu uma assistência para Noni Madueke empatar a partida (57') após o gol inicial do neozelandês Chris Wood no início do segundo tempo (49') para os visitantes.

O jogo ficou mais favorável para os donos da casa quando James Ward-Prowse foi expulso ao receber um segundo cartão amarelo (78') e minutos depois o goleiro alemão Matz Sels fez uma defesa sensacional em dois tempos numa tentativa de Palmer (87').

Embora o empate tenha sido decepcionante, o Chelsea poderia ter saído com um resultado ainda pior já que o goleiro espanhol Robert Sánchez impediu o gol dos visitantes em duas ocasiões nos acréscimos (90'+10 e 90'+14) que teria sido um balde de água fria sobre Stamford Bridge.

- United: 3 jogos sem marcar na Premier -

Ao retornar da pausa internacional, os 'Blues' visitarão o líder Liverpool no dia 20 de outubro, uma prova de fogo para o projeto do renascido time londrino.

Para o Manchester United a vitória no Villa Park daria uma injeção de moral para a equipe e seu técnico, o holandês Erik ten Hag, após uma sequência de maus resultados tanto na Premier League quanto na Liga dos Campeões.

À sua frente estava o Aston Villa de Unai Emery e o cenário era o mesmo em que há quatro dias o time de Birmingham derrotou o poderoso Bayern de Munique (1-0).

O empate em 0 a 0 não ajudou nem os locais a continuarem a lutar por um lugar no pódio nem o United a quebrar a sequência negativa. Os 'Red Devils' já somam cinco jogos consecutivos em todas as competições sem vencer (4 empates e 1 derrota) e três da Premier League sem marcar.

"Sabemos que neste momento temos uma falta de gols", disse Ten Hag à Sky Sports. "Nesse aspecto não é um bom começo (de temporada), temos que dar um passo em frente. É uma área em que temos que melhorar".

- Brighton vence Tottenham de virada -

O resultado ainda não é fatal para o futuro de Ten Hag, mas o treinador chega à pausa internacional questionado e precisando de resultados imediatos quando o futebol de clubes voltar dentro de duas semanas.

O Aston Villa é o quinto, empatado em pontos com o Chelsea mas com saldo de gols inferior, enquanto o United ocupa a 14ª posição, com apenas oito pontos em sete rodadas.

O último jogo da rodada foi o mais dramático do dia, com o Brighton vencendo o Tottenham de virada por 3 a 2 depois de o time londrino abrir 2-0.

Os 'Spurs' foram para o intervalo acreditando que haviam praticamente garantido os três pontos com os gols do galês Brennan Johnson (23') e James Maddison (37').

Para o jovem Johnson, este foi o sexto jogo consecutivo em que marcou gols contando todas as competições, se firmando como o grande trunfo do Tottenham juntamente com Dominik Solanke neste início de temporada.

Mas os 'Seagulls' reagiram na segunda etapa e os gols do gambiano Yankuba Minteh logo no início (48'), do francês Georginio Rutter (58') e do inglês Danny Welbeck (66') viraram a partida no Amex Stadium.

"Decepcionante. Estou frustrado e absolutamente aborrecido com isso. Foi a pior derrota desde que cheguei aqui", lamentou o técnico do Tottenham, Ange Postecoglou.

O Brighton subiu para a 6ª posição (12 pontos), enquanto o Tottenham permanece no meio da tabela (9º, 10 pontos).

--- Resultados da 7ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sábado:

Crystal Palace - Liverpool 0 - 1

West Ham - Ipswich Town 4 - 1

Arsenal - Southampton 3 - 1

Brentford - Wolverhampton 5 - 3

Leicester - AFC Bournemouth 1 - 0

Manchester City - Fulham 3 - 2

Everton - Newcastle 0 - 0

- Domingo:

Aston Villa - Manchester United 0 - 0

Chelsea - Nottingham 1 - 1

Brighton - Tottenham 3 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 18 7 6 0 1 13 2 11

2. Manchester City 17 7 5 2 0 17 8 9

3. Arsenal 17 7 5 2 0 15 6 9

4. Chelsea 14 7 4 2 1 16 8 8

5. Aston Villa 14 7 4 2 1 12 9 3

6. Brighton 12 7 3 3 1 13 10 3

7. Newcastle 12 7 3 3 1 8 7 1

8. Fulham 11 7 3 2 2 10 8 2

9. Tottenham 10 7 3 1 3 14 8 6

10. Nottingham 10 7 2 4 1 7 6 1

11. Brentford 10 7 3 1 3 13 13 0

12. West Ham 8 7 2 2 3 10 11 -1

13. AFC Bournemouth 8 7 2 2 3 8 10 -2

14. Manchester United 8 7 2 2 3 5 8 -3

15. Leicester 6 7 1 3 3 9 12 -3

16. Everton 5 7 1 2 4 7 15 -8

17. Ipswich Town 4 7 0 4 3 6 14 -8

18. Crystal Palace 3 7 0 3 4 5 10 -5

19. Southampton 1 7 0 1 6 4 15 -11

20. Wolverhampton 1 7 0 1 6 9 21 -12

© Agence France-Presse