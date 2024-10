Carlos Bolsonaro é o vereador mais votado no Rio com recorde de votos

Candidato à reeleição, Carlos Bolsonaro (PL) foi o vereador mais votado do Rio de Janeiro nesta eleição, batendo o próprio recorde de votos.

O que aconteceu

Filho 02 do presidente Jair Bolsonaro (PL), Carlos recebeu 83,7% mais votos que na eleição anterior. O vereador angariou 130.480 votos este ano, contra 71 mil na eleição anterior.

Votação recorde foi recuperação após oscilação na eleição passada. Na campanha de 2020, ele foi o segundo mais votado, mas teve uma queda de 34% em comparação com 2016, quando fez 106.657 votos, seu recorde até então.

Os 71 mil votos de 2020 lhe custaram a liderança. Na ocasião, Tarcísio Motta (PSOL) foi o primeiro com 86.243 votos.

Apesar do bom resultado, o PSD foi o partido com mais candidatos entre os 10 mais votados. O partido o prefeito reeleito no primeiro turno, Eduardo Paes, emplacou seis candidatos no top 10, enquanto o PL só emplacou o Carlos Bolsonaro. O PP elegeu dois candidatos entre os dez e o PT, uma: Tainá de Pauta foi a terceira mais votada, com 49,9 mil votos.

O crescimento de Carlos expressa a força de Bolsonaro no Rio. "A gente fala tanto de inovação, mas a política tradicional ainda vive, né. Bolsonaro investiu muitas fichas na candidatura do Ramagem no Rio e, com isso, conseguiu reavivar o bolsoanrismo e fazer com que o filho dele voltasse a ser o deputado mais votado", diz Fábio Andrade, cientista político e professor do curso de Relações Internacionais da ESPM. "Dessa vez não teve efeito pandemia para ter um sentimento anti-Bolsonarismo muito forte, a ponto de um candidato de esquerda ser o mais votado."

O nome Bolsonaro, nesse caso, impacta significativamente. Mostra que ele tem muita tranquilidade para transferir os votos para os membros do seu entorno familiar. Essa hipótese vai ser testada novamente em 2026, quando seus filhos concorreram à Câmara e ao Senado.

Fábio Andrade, cientista político

Vereadores mais votados no Rio

Carlos Bolsonaro (PL): 130.480 votos Marcio Ribeiro (PSD): 56.770 votos Tainá de Paula (PT): 49.986 votos Carlo Caiado (PSD): 47.671 votos Rafael Aloisio Freitas (PSD): 40.892 votos Marcelo Diniz (PSD): 39.967 votos Rosa Fernandes (PSD): 39.804 votos Leniel Borel (PP): 34.359 votos Felipe Michel (PP): 31.773 votos Joyce Trindade (PSD): 30.466 votos