Candidatos à prefeitura, Boulos, Nunes, Tabata e Datena votam em São Paulo

Os candidatos Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (MDB), Tabata (PSB), Datena (PSDB) e Marina Helena (Novo) votaram no primeiro turno das eleições municipais na manhã deste domingo (6).

O que aconteceu

Às 9h, Boulos votou com a família no CEU Campo Limpo, na zona sul. Também o acompanharam a candidata a vice, Marta Suplicy, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

Depois, o candidato vai até o Jardim Paulistano, onde vota Marta. Por volta das 11h30, Boulos deve acompanhar a avó, Dona Cida, no local de votação dela, na Avenida Paulista.

A gente viu a marca da mentira, do ódio, de coisas que São Paulo não merece. A nossa cidade sempre foi uma cidade que respeitou a diversidade, a democracia, o pensamento diferente e vai continuar sendo no que depender da gente. O desafio que nós temos também é derrotar esse extremismo violento, a mentira, o ódio e fazer prevalecer a verdade.

Guilherme Boulos, candidato a prefeito

Nunes chegou às 9h30 para votar na escola Dom Duarte Leopoldo e Silva, no bairro Socorro, também na zona sul de São Paulo. Ele estava acompanhado da esposa, Regina Carnovale, e do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Atual prefeito vai com Tarcísio até o colégio eleitoral dele, no Morumbi. Depois, ele acompanha Tomás Covas (PSDB), filho do ex-prefeito Bruno Covas, e o vice Ricardo de Mello Araújo (PL).

Tabata votou na Escola Municipal Professor Mário Schenberg, na Vila Missionária, às 10h ao lado de várias crianças. Todos entraram na cabine de votação e posaram para fotos.

Mais tarde, ela acompanha o voto do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), no Morumbi. Na sequência, deve seguir para o colégio eleitoral da vice Lúcia França (PSB) e do ministro Márcio França (PSB), no Itaim Bibi.

Datena chegou às 11h para votar no Colégio Santo Américo, no Jardim Colombo. Ele estava acompanhado de assessores.

Às 11h30, a candidata Marina Helena votou com a filha na Escola de Educação Municipal Infantil Tide Setubal, no Itaim Bibi.

Pablo Marçal (PRTB) deve votar às 16h no Centro Educacional Brandão, em Indianópolis, informou a campanha dele.