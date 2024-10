Candidato a vereador do interior de SP relata tentativa de homicídio

O candidato a vereador Jaime Vitor dos Santos (Republicanos) foi vítima de uma tentativa de homicídio na manhã deste domingo (6) na cidade de Redenção Da Serra (SP).

O que aconteceu

Tentativa de homicídio teria acontecido em estrada. Segundo o Boletim de Ocorrência registrado, as vítimas foram alvejadas a tiros enquanto trafegavam pela rodovia Major Gabriel Ortiz Monteiro, que liga Redenção Da Serra a Taubaté.

Atirador teria ultrapassado o veículo e fez o retorno para efetuar os disparos. As vítimas relatam que o tiro atingiu o vidro da tampa traseira e saiu pelo vidro dianteiro direito do carro.

Vítimas não deram detalhes sobre a ocorrência. As pessoas presentes no veículo com o candidato afirmam que não viram o atirador e nem quantas pessoas estavam no carro usado pelo atirador.

Diretor-geral da PF não quis comentar o assunto. Durante entrevista sobre o andamento das eleições municipais, Andrei Rodrigues disse ainda não poder entrar em detalhes sobre a tentativa de homicídio. "Isso está sendo apurado pelas nossas unidades, tanto da Polícia Civil, quanto da Polícia Federal. Assim que as investigações tiverem segmento, a gente comenta", afirmou.