Bruno Reis é reeleito prefeito de Salvador, com 78,06% dos votos válidos

O prefeito de Salvador (BA), Bruno Reis (União Brasil), está matematicamente reeleito para o cargo, com 78,06% dos votos válidos, considerando 75,73% das urnas apuradas.

Em segundo lugar, ficou o candidato do PSOL, Kléber Rosa, com 11,09% dos votos. O vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior (MDB), ficou em terceiro, com 10,26%, seguido por Eslane Paixão (UP), com 0,42%; Giovani Damico (PCB), com 0,11%; Victor Marinho (PSTU), com 0,04%; e Silvano Alves (PCO), com 0,02%.