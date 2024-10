Por que este brinquedo de encaixar de R$ 120 faz sucesso? Veja avaliações

Um brinquedo de encaixar, com peças de diferentes formas e cores, é uma boa opção de presente para desenvolver habilidades de crianças a partir de um ano. Dentro dessa proposta, um modelo chamou a atenção do Guia de Compras UOL por somar mais de 2 mil avaliações de clientes.

Com mais de 600 compras no mês passado na Amazon, o produto da marca Estrela contém 18 peças para encaixar, de diferentes formatos (estrela, círculo, triângulo, etc.) e cores (azul, verde, laranja e mais), para desafiar os pequenos.

O que a Estrela diz sobre o brinquedo?

Também inclui adesivos para decorar as peças.

É feito de plástico resistente e atóxico.

Funciona com três pilhas/baterias do tipo lr44 (já inclusas).

É indicado para crianças com idade acima de um ano.

O que diz quem comprou o 'caixa-encaixa?

O brinquedo tem avaliação média alta: 4,9 (do total de cinco). Veja alguns comentários de compradores.

De longe, um dos melhores brinquedos da Estrela. Tínhamos quando criança e brincamos por anos [...]. Eu comprei para presente de uma criança de um ano e outra de dois anos. Acho um brinquedo bom para o desenvolvimento da coordenação motora da criança, de habilidades manuais e associação das cores, que ajudam no desenvolvimento cognitivo e sensorial.

Caroline

Meu filho de um ano adora. Muitas peças, várias portinhas. É um pouco grande para o tamanho dele, mas ainda assim ele consegue erguer e girar o brinquedo. Ótima qualidade do material, não tem rebarbas de plástico.

Teca

Aqui faz muito sucesso com o meu filho. Comprei quando ele tinha um ano e meio. Ele ama brincar com as chaves e encaixes. Já indiquei para várias mamães e todas amaram.

Cynthia



Comprei para meu sobrinho neto. A mãe me disse que ele adorou o brinquedo e dorme até com ele.

Maria Gonçalves

Pontos de atenção

Apesar de o produto ser bem avaliado, alguns consumidores registraram reclamações sobre defeitos nas peças, que apresentaram dificuldade de encaixe. Também há algumas críticas à fragilidade do material.

Já tive esse brinquedo na época dos filhos mais velhos. Gostava muito e resolvi comprar para os caçulas. No entanto, me decepcionei com a qualidade do material. Fiz a devolução de um deles, pois veio com uma peça que simplesmente não encaixava. Uma das portas veio com defeito de fabricação que só fecha forçado. Pela marca tão conceituada, deixou muito a desejar em qualidade.

Heitor

O brinquedo é interessante, porém pelo preço eu esperava mais qualidade da marca. Achei frágil.

Rafaela Araújo Andrade

Comprei pensando que viria na cor amarela, no entanto veio na cor branca. Ótimo produto. Só a cor que veio errada, na cor amarela é bem mais bonito. Mas vou fazer o quê? Vou ter que ficar o branco mesmo.

Rodrigo Heidy

