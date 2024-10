Brasil vence Argentina (2-1) e conquista hexa do Mundial de Futsal

O Brasil se sagrou hexacampeão mundial de futsal ao derrotar neste domingo (6) a Argentina por 2 a 1 na final do Mundial do Uzbequistão, voltando a erguer um troféu que não conquistava desde 2012.

Os dois gols brasileiros aconteceram no primeiro tempo, por meio de Ferrão (6') e Rafael (13'). Os argentinos partiram com tudo na direção da baliza defendida por Willian e conseguiram diminuir a dois minutos do final através de Matías Rosa, quando a 'Albiceleste' jogava com um goleiro-linha.

Mas não deu tempo para o gol de empate e o Brasil acabou comemorando o título na Humo Arena, em Tashkent, que contou com a presença do presidente da Fifa, Gianni Infantino.

O goleiro Willian foi eleito o melhor jogador da final de um torneio que teve como artilheiro o também brasileiro Marcel (10 gols).

Este foi o sexto título do Brasil (1989, 1992, 1996, 2008, 2012 e 2024) nas dez edições do Mundial de Futsal já realizadas.

Para a Argentina, 5ª colocada no ranking mundial e campeã do mundo em 2016, foi a terceira final consecutiva de um Mundial.

Na disputa pelo terceiro lugar, a Ucrânia venceu a França por 7 a 1.

iga/dam/aam

© Agence France-Presse